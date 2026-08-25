El municipio barcelonés se asegura una plaza en la gran final de TVE tras liderar el marcador durante la gala y certificar su triunfo en la prueba decisiva de «El diccionario»

La Televisión Española (TVE) ha emitido este lunes la primera semifinal de ‘El Grand Prix 2026’, una entrega decisiva en la que se ha conocido al primer municipio clasificado para disputar la gran final de esta edición dentro de dos semanas. Tras completarse seis semanas de galas clasificatorias previas, el programa conducido por Ramón García ha enfrentado en esta ronda eliminatoria a las localidades de Polinyà (Barcelona) y Pradejón (La Rioja), formaciones que accedieron a la semifinal tras finalizar en segunda y tercera posición de la tabla general con 36 y 32 puntos, respectivamente.

El desarrollo de la gala ha contado con el equipo habitual del formato de La 1. Junto al presentador Ramón García, la retransmisión ha dispuesto de la participación de Gorka Rodríguez como narrador de los retos desde la cabina, las intervenciones de LalaChus en las dependencias del plató, así como la presencia de Wilbur y de la vaquilla, elemento tradicional del concurso que ha interferido en el desempeño de los participantes a lo largo de los juegos. En el apartado de padrinazgos, el equipo azul correspondiente a Polinyà ha estado asistido por el presentador del espacio ‘D Corazón’, Javier de Hoyos, mientras que el conjunto amarillo de Pradejón ha contado con el respaldo de la actriz Dafne Fernández. Ambos padrinos han intervenido en la animación de sus delegaciones y en el desarrollo activo de diversas pruebas de la noche.

Hegemonía de Polinyà en la primera fase del concurso

El enfrentamiento entre los municipios catalán y riojano ha incluido la ejecución de desafíos representativos del programa como «Los troncos locos», «Los recoge cocos», «Baloncesto en pañales» o «La patata caliente», acompañados por otras dinámicas de juego entre las que figuraban «Hormigas para siempre», «Alicia en el país de las caidillas» y «La cucaña». Desde el tramo inicial de la emisión, la delegación de Polinyà ha mantenido la delantera en la puntuación al imponerse en la mayoría de los enfrentamientos previstos.

Tras la disputa del juego de «Los superbolos», en el que la representación de Polinyà ha conseguido superar a su oponente por un estrecho margen, la clasificación provisional situó al pueblo barcelonés en primera posición con 28 puntos en su casillero, frente a los 19 acumulados hasta ese momento por el municipio de Pradejón.

«El diccionario» decide la clasificación para la gran final

La resolución de la semifinal ha quedado emplazada al último reto de la velada, la prueba de «El diccionario». Esta fase otorga tres puntos por cada acierto léxico ante los términos propuestos y resta esa misma cantidad en caso de respuesta errónea. Asimismo, la reglamentación introducida esta temporada establece que la tercera y última palabra en juego posee un valor superior fijado en cuatro puntos.

En el primer turno de esta prueba, la representación de Pradejón aseveró que el término «crencha» está registrado en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). Al ratificarse la validez del vocablo, el equipo riojano sumó tres puntos para situar su marcador en 22. Por su parte, la delegación de Polinyà afirmó que la palabra «flis» no figuraba en el repertorio de la RAE, una apreciación correcta que elevó su registro a 31 puntos.

La segunda ronda obligó al municipio de Pradejón a acertar para mantener sus opciones matemáticas. La delegación riojana sostuvo que el término «volífero» no aparece en el diccionario oficial. Tras confirmarse la certeza de su respuesta, la formación añadió tres puntos y alcanzó los 25 en su cómputo. En esa misma fase, Polinyà defendió que la palabra «miñosa» carecía de registro académico; al ser una opción incorrecta, el equipo catalán penalizó con tres puntos, viendo reducida su cifra a 28 enteros.

El desenlace de la semifinal ha tenido lugar durante el turno de la tercera palabra, valorada en cuatro puntos. El equipo de Pradejón respondió afirmativamente a la inexistencia del término «tilano» en el diccionario de la RAE, acierto que elevó su resultado a 29 puntos. La resolución definitiva quedó contingentada al último turno de Polinyà, cuyos representantes sostuvieron que la palabra «conticinio» sí se encuentra recogida por la academia de la lengua. Tras certificar la veracidad de la afirmación, la delegación de Polinyà sumó los cuatro puntos finales para certificar un marcador definitivo de 32 a 29, logrando su clasificación oficial para la gran final de ‘El Grand Prix 2026’.