Este martes 25 de agosto de 2026, La 1 emite un capítulo de La Promesa en el que Curro recibe la carta del rey que confirma el condado de Linaja y le concede el apellido Luján, un cambio que despeja los obstáculos que impedían su boda con Ángela.

Qué pasará hoy en La Promesa

En la semana del 24 al 28 de agosto, la trama se acelera con la notificación oficial que ratifica el estatus nobiliario de Curro. El documento no solo formaliza el título de condado de Linaja; según el avance, incorpora el apellido Luján, lo que en la práctica elimina los impedimentos legales y sociales que mantenían la boda en el aire.

Curro comunica la noticia a Ángela y la acción se desplaza hacia la planificación del enlace: en un entorno como el palacio, este tipo de rectificaciones reordena las alianzas y obliga a los personajes a replantear estrategias. El avance subraya que el reconocimiento tiene efectos inmediatos sobre el estatus de la pareja y sobre quienes intentaban frenar la unión.

En paralelo, el episodio ofrece un contrapunto íntimo: Manuel y Julieta ponen en marcha una escapada para disfrutar de unos días juntos fuera del palacio. Para despistar a la familia Luján, recurren a un ardid y hacen creer que viajan por separado, lo que les permite moverse con más libertad y alejarse, aunque solo por un tiempo, de la influencia de Ciro.

Ese contraste entre decisiones que reordenan el poder y momentos de desconexión personal marca el pulso del capítulo. Con Curro avanzando hacia un cambio de estatus y Manuel y Julieta buscando espacio para su relación, es probable que lo ocurrido fuera del palacio reverbere pronto en el interior.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

Horario habitual: 17:25

Este martes 25 de agosto de 2026, no te pierdas el capítulo de La Promesa en la tarde de TVE. En Ceuta el episodio se emite en el mismo horario, las 17:25.

Cierre: Entre el paso definitivo hacia la boda de Curro y Ángela y la escapada clandestina de Manuel y Julieta, hoy el episodio plantea decisiones con consecuencias visibles para el palacio y para las relaciones personales.

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