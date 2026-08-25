La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha cargado este martes contra la actuación del Ejecutivo central durante la crisis migratoria registrada en Ceuta. En una entrevista concedida a Onda Cero en el programa Más de uno, la dirigente popular ha afirmado que en La Moncloa son «muy conscientes de la sensación de deserción que han estado dando como Gobierno durante todas las vacaciones».

Según Muñoz, las imágenes difundidas sobre los acontecimientos en la ciudad autónoma evidencian la ausencia de una situación de normalidad y la falta de liderazgo por parte de las autoridades centrales. A su juicio, el despliegue de varios ministros en la zona ha sido una tentativa de «aparentar que hacían algo», sin que se haya articulado un plan de acción definido, ni órdenes concretas ni una coordinación efectiva con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

La portavoz parlamentaria ha manifestado la estupefacción del Partido Popular ante la decisión de convocar el Consejo de Seguridad Nacional e implantar un mando único semanas después del inicio del conflicto. «Ahora cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora sí, hay que aplicar la Ley de Seguridad Nacional y tener un mando único y que haya coordinación», ha reprochado Muñoz, al tiempo que ha vuelto a exigir la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para ofrecer explicaciones detalladas sobre la crisis de la frontera norteafricana.

Para hacer un seguimiento de las entrevistas y el análisis de la actualidad política, se puede recurrir al espacio informativo de Onda Cero. Asimismo, las reacciones de la principal fuerza de la oposición se recogen de forma habitual en el portal institucional del Partido Popular.