En la Toledo de los años 50, Sueños de Libertad centra su trama en decisiones y sospechas que se agravan alrededor de un producto malogrado. El martes 27 de octubre de 2026, Julia comienza a replantearse su futuro, mientras otras tensiones empujan a los personajes a actuar.

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Qué pasará en Sueños de Libertad el martes 27 de octubre

Julia se enfrenta a una decisión importante sobre su futuro y empieza a preguntarse si ha llegado el momento de volver a casa. Mientras tanto, Luis confirma un detalle sobre el producto malogrado: desprende un intenso olor a almizcle, un punto que podría resultar clave para esclarecer lo ocurrido.

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Claudia, cansada de las dudas y de las posibles mentiras, decide encararse directamente con Paula. Le exige que le diga toda la verdad. Al mismo tiempo, Digna empieza a notar que Luis se comporta de manera extraña, y esa conducta despierta sus sospechas, llevándola a cuestionarse qué podría estar ocultando.

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En paralelo, Bianca intenta acercarse a Claudia y ganarse su confianza, aunque sus verdaderas intenciones todavía no quedan claras. Por su parte, Salva decide dejar de mantenerse al margen y se planta frente a Tomás, dispuesto a enfrentarse a él y a defender su postura ante una situación cada vez más tensa.

El capítulo del martes 27 de octubre mantiene el foco en las confrontaciones y en el rastro que deja el producto, mientras las relaciones familiares se tensan.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

El capítulo 677 de Sueños de Libertad se emite el martes 27 de octubre a las 15:45 en Antena 3.

Fuente: avance publicado por Diez Minutos. Horario de emisión: parrilla de Antena 3 del martes 27 de octubre, consultada en FormulaTV.

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