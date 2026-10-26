La telenovela Valle Salvaje, drama rural ambientado en Asturias en el siglo XIX, entra en una fase de tensiones entre familias y vínculos que comienzan a marcar el rumbo de sus protagonistas en el capítulo del martes 27 de octubre de 2026.

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Qué pasará en Valle Salvaje el martes 27 de octubre

Hernando intenta llevar la presión sobre el entorno de Alejo un paso más allá. En su empeño, conviene a Manuela de que deben insistir todavía más. A partir de ahí, Manuela exige al joven que acepte el compromiso de una vez.

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Mientras se desarrolla esta dinámica, Rafael abre su corazón con Rosalía como nunca antes. Según el avance, Rafael se muestra especialmente vulnerable y, sin la presencia de ella a su lado, siente que todo se derrumba. En ese contexto, la relación entre ambos empieza a tomar forma con una cercanía que se pone en el centro de la escena.

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El capítulo del martes 27 de octubre de 2026 mantiene así dos frentes: por un lado, el empeño de Hernando y Manuela en consolidar una decisión sobre Alejo; por otro, la conversación de Rafael con Rosalía que abre la puerta a un cambio en su vínculo.

Con las presiones sobre Alejo y el acercamiento entre Rafael y Rosalía, la trama vuelve a encenderse en Valle Salvaje en una jornada clave.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 512 de Valle Salvaje se emite el martes 27 de octubre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por Mundo Deportivo. Horario de emisión: parrilla de La 1 del martes 27 de octubre, consultada en FormulaTV.

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