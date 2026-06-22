Asturias vuelve a ponerse en modo tormenta emocional. Valle Salvaje aterriza este lunes, 22 de junio de 2026 en su franja habitual de la tarde, y el avance real que circula estos días apunta a una semana con ingredientes de drama, equilibrios frágiles y decisiones que no salen gratis. La historia, ambientada en el siglo XIX, mantiene el pulso del conflicto en el campo y alrededor de los núcleos familiares que sostienen el relato: cuando parece que todo se calma, el peso de lo ocurrido vuelve a pasar factura.

El material de prensa disponible para esta jornada no detalla con precisión escenas concretas “del capítulo de hoy” (día a día) más allá de la referencia a que el avance semanal del 22 al 26 de junio viene marcado por varios temas en la conversación televisiva. Por eso, lo que sí puede contarse con rigor es el marco de intensidad del programa: tensión y giros como eje, con personajes enfrentándose a consecuencias y a presiones externas que empujan a cada cual a tomar partido.

Qué pasará hoy en Valle Salvaje

En el capítulo de hoy, la apuesta narrativa de Valle Salvaje se centra en seguir tensando el ambiente rural donde las relaciones se viven con intensidad: miradas que pesan, silencios que hablan y decisiones que, aunque parezcan personales, tienen efectos directos en el resto del pueblo y en el destino de los suyos. La dirección dramática apunta a que los acontecimientos no se quedan en una escena: se acumulan y se convierten en una cadena de consecuencias.

El avance real compartido para el conjunto de la semana (22 al 26 de junio) subraya, a nivel de contexto editorial, la existencia de un discurso de actualidad y referencias recurrentes en la misma tanda informativa donde aparece el nombre de la serie: se mencionan asuntos del momento y se enlaza el seguimiento del capítulo dentro del ecosistema televisivo del día (con menciones a secciones y estrenos/temáticas de conversación como “El Zapping de Fuentes” o Netflix, entre otras). Sin embargo, esas referencias no permiten confirmar tramas específicas de Valle Salvaje para el lunes 22.

Así, con la información disponible, el “hoy” se lee como un capítulo que mantiene el pulso del conflicto y deja el terreno preparado para que, durante el resto de la semana, las decisiones de los personajes tengan impacto mayor. Si el avance semanal promete cambios, el capítulo del lunes funciona como esa pieza que marca el momento de quiebre o el instante en el que alguien se ve obligado a reaccionar.

En resumen: la serie vuelve con un episodio que sostiene el drama rural en Asturias y que, dentro del arco semanal, apunta a seguir moviendo los cimientos de los personajes. Lo que está claro es el tono: Valle Salvaje no baja revoluciones, y cada avance deja la sensación de que lo peor no ha terminado.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 16:30

16:30 Día: lunes, 22 de junio de 2026

Si quieres engancharte al ritmo de la tarde y seguir el drama rural de Valle Salvaje en su versión televisiva de TDT, ya sabes: esta tarde a las 16:30, en La 1 / TVE. Te contamos lo que dé de sí cada capítulo a medida que se confirme el desarrollo de la semana.