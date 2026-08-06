Yolanda Ramos será la presentadora de la nueva etapa de ‘Me Resbala’, el programa de humor e improvisación que próximamente comenzará sus grabaciones para emitirse en La 1 de RTVE.
El espacio estará producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, perteneciente a Banijay Iberia. Por el momento, la corporación pública no ha comunicado la fecha exacta de estreno ni los famosos que participarán en esta nueva edición.
El formato regresa a la televisión española después de seis temporadas emitidas en distintas cadenas y tras consolidarse internacionalmente como uno de los concursos de entretenimiento más reconocibles.
Yolanda Ramos debuta como presentadora en RTVE
La actriz y humorista afrontará su primera experiencia como presentadora de un programa de RTVE.
Ramos ha participado anteriormente como concursante, colaboradora o integrante del jurado en espacios como ‘Maestros de la Costura Celebrity’, ‘MasterChef Celebrity’, ‘Bake Off: famosos al horno’, ‘Baila como puedas’ y ‘Hasta el fin del mundo’.
RTVE destaca su trayectoria de más de tres décadas en televisión y cine, así como su capacidad para la improvisación, una característica especialmente vinculada a la dinámica de ‘Me Resbala’.
La intérprete ha recibido reconocimientos como la Biznaga de Plata del Festival de Málaga por ‘Carmina y amén’, trabajo por el que también fue nominada a los Premios Goya. Asimismo, obtuvo un Premio Feroz como mejor actriz de reparto por ‘Paquita Salas’.
Así funciona ‘Me Resbala’
El programa enfrenta a actores, humoristas y celebridades a diferentes pruebas de improvisación, sketches y retos cómicos.
Uno de sus elementos más conocidos es el escenario inclinado, donde los participantes deben representar distintas situaciones mientras intentan mantener el equilibrio.
La propuesta combina interpretación, humor físico y capacidad para reaccionar ante situaciones inesperadas.
Un formato adaptado en más de 30 países
‘Me Resbala’ es la versión española del programa francés ‘Vendredi tout est permis avec Arthur’, estrenado en Francia en 2011.
Según los datos facilitados por RTVE, el formato cuenta con 15 temporadas, ha sido adaptado en 32 territorios y acumula alrededor de un centenar de temporadas emitidas internacionalmente.
El programa ha conseguido buenos resultados de audiencia en países como Francia, Italia, Portugal, Australia, México y Canadá. También ha sido adaptado recientemente en Perú, Eslovaquia y República Checa.
En Italia, su duodécima temporada lideró el horario de máxima audiencia y se convirtió en la edición con mayor cuota de pantalla del formato en ese país.
‘Me Resbala’ vuelve tras seis temporadas en España
La versión española ya ha contado con seis temporadas y ha pasado por distintas cadenas, entre ellas Telecinco.
La nueva etapa en La 1 mantendrá previsiblemente la esencia basada en la improvisación y los desafíos humorísticos, ahora con Yolanda Ramos al frente.
RTVE anunciará más adelante la fecha de emisión, el equipo de participantes y los detalles concretos de la nueva temporada.