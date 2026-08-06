La última entrega de ‘Maestros de la Costura Celebrity 2’ dejó una doble eliminación que sorprendió a concursantes y espectadores. Después de la salida de Pepón Nieto, el programa despidió también a Edu Román tras una exigente prueba final centrada en la moda de vanguardia.

Edu había logrado salvarse en la primera criba de la noche, en la que se jugó la permanencia después del reto del mandil dorado. Sin embargo, volvió a quedar entre los peores aspirantes en el desafío definitivo y terminó abandonando el taller.

Una prueba con impresión 3D decidió la expulsión

En el último reto, los concursantes con mandil negro tuvieron que elaborar un doble boceto e incorporar piezas creadas mediante impresión 3D en sus diseños.

Edu Román quedó entre los peor valorados junto a Mario Vaquerizo y Beatriz Luengo. Finalmente, el jurado decidió su expulsión por un fallo técnico.

Lorenzo Caprile explicó que la decisión había sido especialmente complicada porque el vestido presentado por Edu era atractivo, pero contenía un detalle que lo situaba por debajo del resto.

“Edu se ha ido por un detalle, porque el vestido era precioso. Ha sido una decisión dificilísima, por detalles milimétricos”, señaló el diseñador.

Edu Román se marcha orgulloso de su trabajo

El concursante afrontó la eliminación con serenidad y destacó que prefería abandonar el programa satisfecho con la prenda confeccionada.

“Prefiero irme habiendo hecho algo de lo que me siento orgulloso, que irme porque la he pifiado y porque me he puesto nervioso”, afirmó antes de despedirse.

Edu también quiso resumir su experiencia con una reflexión personal sobre la manera de afrontar los momentos difíciles.

“La vida es que a veces te va bien, otras te va mal, y es lo que haces con lo que te pasa, no lo que te pasa”, expresó.

Su hermano gemelo continúa en el concurso

La expulsión puso fin al recorrido de Edu Román en el programa, pero su hermano gemelo, Jorge, continúa compitiendo en el taller.

La salida de Edu cerró una de las noches más intensas de la edición, marcada por dos eliminaciones y por una prueba técnica que obligó a los participantes a combinar costura tradicional con elementos de fabricación digital.