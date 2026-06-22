Toledo, años 50 y el aroma de la perfumería como telón de fondo… pero en “Sueños de Libertad” lo que manda es el conflicto. Este lunes 22 de junio de 2026, la serie de Antena 3 se mete de lleno en una fase decisiva: tras el regreso de Fina, la dirección de la empresa y los giros personales se cruzan con consecuencias que ya han empezado a pasar factura a varios personajes.

Según el avance semanal del 22 al 26 de junio, el regreso de Fina actúa como punto de inflexión. En paralelo, la historia se complica alrededor de la figura de Brossard, cuya determinación de llevar la fábrica a Tánger abre una nueva etapa y, sobre todo, obliga a tomar partido a quienes hasta ahora habían sostenido la trama desde la rutina familiar y profesional.

El avance además subraya el clima tenso que se respira: en esa misma línea de decisiones irreversibles, se menciona la detención de Nieves como consecuencia de una acusación de Don Agustín. Lo que pone a Nieves contra las cuerdas es la denuncia vinculada a un episodio previo: se señala que, al parecer, Nieves habría practicado la eutanasia al padre de Luz. La consecuencia narrativa es clara: no es solo una acusación, es un desencadenante que cambia el rumbo de las relaciones y activa apoyos y tensiones dentro del entorno de la enfermera y su familia.

Y cuando todo apunta a un cierre definitivo de capítulos amargos, el avance también indica una nueva intervención sanitaria: la vuelta de la doctora Borrell. Su regreso se presenta como una pieza clave para ayudar a la enfermera, de modo que el episodio de hoy y los próximos días combinan la presión externa —con detenciones y decisiones empresariales— con un frente más íntimo, el de la salud y el cuidado de quienes están en el centro del huracán.

En resumen, “Sueños de Libertad” se acerca a un tramo de la semana donde el regreso de personajes, el futuro de la fábrica y el peso de las acusaciones se entrelazan. Todo apunta a que en Toledo las cosas no se solucionan con discursos: se deciden con actos que dejan huella.

Qué pasará hoy en Sueños de Libertad

Este lunes 22 de junio arranca con el impacto del regreso de Fina, que vuelve a situar a los personajes ante decisiones que ya no pueden posponerse. La serie pone el foco en cómo esa vuelta afecta al equilibrio familiar y en cómo cada movimiento reabre viejas heridas o acelera nuevas tensiones.

El conflicto empresarial también gana terreno: el avance semanal remarca la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger. No se trata solo de un cambio geográfico; es un paso que reordena prioridades y crea incertidumbre sobre el futuro del negocio perfumero y de quienes viven alrededor de él.

Pero el giro más duro llega de la mano del caso que cae como un golpe: se menciona la detención de Nieves a raíz de una acusación de Don Agustín. En el avance se concreta el motivo por el que Don Agustín la señala: la acusación se relaciona con que habría practicado la eutanasia al padre de Luz. Este elemento obliga a los personajes a posicionarse, y da a entender que, mientras la fábrica mira hacia el extranjero, la vida cotidiana entra en una espiral de consecuencias legales y personales.

En medio de ese contexto, el avance anuncia además un apoyo inesperado: vuelve la doctora Borrell para ayudar a la enfermera. Con este retorno, el capítulo se mueve también por el terreno emocional y clínico, aportando una nueva capa a la tensión: no solo importan las decisiones que se toman “fuera”, sino también las que se ejecutan “dentro” cuando alguien necesita amparo.

Con todo, el capítulo de hoy se dibuja como una bisagra: regresa Fina, Brossard marca rumbo con Tánger, Nieves queda señalada por una acusación grave y la doctora Borrell reaparece para sostener el cuidado de la enfermera. Todo esto sostiene una sensación de aceleración narrativa propia de los momentos cruciales de la tercera temporada.

Dónde y cuándo ver Sueños de Libertad

Cadena: Antena 3

Antena 3 Horario habitual: 15:45

15:45 Día: lunes 22 de junio de 2026

Si hoy te apetece volver a Toledo —a su perfume y a sus secretos—, no pierdas el capítulo: “Sueños de Libertad” viene cargada de decisiones, acusaciones y retornos que cambian el pulso de la historia.