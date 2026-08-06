El 6 de agosto de 2012 el rover Curiosity aterrizó en Marte llevando la Estación de Monitoreo Ambiental del Rover Curiosity (REMS), el primer instrumento de fabricación española en operar en ese planeta, desarrollado por el Centro de Astrobiología (CSIC‑INTA).

La misma fecha reúne otros hitos: la restauración democrática en Bolivia (1982), un golpe de Estado en Mauritania (2008), la primera victoria en la Fórmula 1 de Jenson Button (2006), los disturbios en Londres tras la muerte de Mark Duggan (2011) y la explosión que derribó un edificio en Rosario (2013). Cada suceso dejó consecuencias políticas, sociales o científicas que se siguen estudiando.

2012: Curiosity aterriza en Marte y llega un instrumento español

El 6 de agosto de 2012, la NASA logró que Curiosity tocara suelo marciano. Entre sus cargas figuraba la Estación de Monitoreo Ambiental del Rover Curiosity, conocida por sus siglas en inglés REMS, diseñada y construida por el Centro de Astrobiología (CSIC‑INTA) para medir parámetros atmosféricos —temperatura, presión, humedad y velocidad del viento— en el entorno marciano.

REMS ha aportado series de datos que ayudan a caracterizar las condiciones actuales del clima marciano y a planificar operaciones robotizadas. El proyecto es un ejemplo de colaboración internacional en exploración planetaria.

1982: Bolivia instaura la democracia con la presidencia de Hernán Siles Zuazo

En 1982, con la asunción de Hernán Siles Zuazo, Bolivia inició un proceso de retorno a la democracia tras años de gobiernos militares e inestabilidad. La jornada marcó el inicio de un ciclo político orientado a la normalización institucional y la convocatoria a elecciones libres.

2008: golpe de Estado en Mauritania

El 6 de agosto de 2008 se registró un golpe de Estado en Mauritania, cuando militares derrocaron al presidente Sidi Ould Cheikh Abdallahi. El hecho alteró el equilibrio del poder y provocó sanciones y aislamiento diplomático por parte de varios actores internacionales.

2006: Jenson Button logra su primera victoria en Fórmula 1

En 2006, Jenson Button obtuvo su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría, al volante de un coche del equipo Honda. Aquella victoria quedó asociada al momento de mayor protagonismo de Honda como equipo constructor en esa temporada.

2011: disturbios en Londres tras la muerte de Mark Duggan

El fallecimiento de Mark Duggan por disparos de la Policía Metropolitana de Londres desencadenó, a partir de 2011, una ola de disturbios que se extendió por varias zonas de la capital británica. Las protestas y los incidentes consiguientes generaron debates públicos sobre prácticas policiales, confianza comunitaria y medidas de seguridad urbana.

2013: una fuga de gas derriba un edificio en Rosario y deja decenas de víctimas

En 2013, una fuga de gas provocó una explosión en un edificio del centro de Rosario (Argentina), que dejó un balance oficial de 21 muertos y 62 heridos. El siniestro reabrió debates sobre inspecciones, mantenimiento de instalaciones y protocolos de emergencia en edificios urbanos.

Cierre: una fecha que une exploración, democracia, conflicto y memoria

El 6 de agosto concentra ejemplos de avance científico y de episodios que remodelaron la vida política y social de distintas comunidades. Algunos son hitos técnicos —como REMS en Marte—; otros son advertencias sobre fragilidades institucionales o fallos en seguridad que han costado vidas.

En Ceuta, con 85.144 habitantes según el INE en 2021, estas efemérides se suman al calendario local de conmemoraciones y debates públicos sobre ciencia, memoria y políticas de seguridad, y ofrecen un punto de partida para contextualizar hechos globales desde la experiencia regional.