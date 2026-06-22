Los socialistas recuerdan que apartaron al exministro «desde el primer minuto» y acusan al líder del PP de ser «rehén de su propia cobardía» ante el caso que afecta a la presidenta madrileña.

Madrid, 22 de junio de 2026 – El PSOE ha reaccionado con dureza tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años y 3 meses de prisión al exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos. A través de un comunicado oficial, la formación socialista ha reivindicado su contundencia contra las irregularidades y ha lanzado un duro contraataque contra el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusa de «hipocresía» y de carecer de autoridad moral para exigir la dimisión de Pedro Sánchez.

Tolerancia cero y respeto a la resolución judicial

El partido del Gobierno ha mostrado su total respeto a la decisión del Supremo, que también impone 19 años de cárcel al exasesor Koldo García y 4 años y medio al empresario Víctor de Aldama. Desde el PSOE han subrayado que su postura ante este escenario ha sido «clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular».

En este sentido, los socialistas han querido marcar distancias con la forma de proceder de la oposición, señalando que la corrupción «no solo define a quienes la cometen», sino que también «retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado».

Carga contra Feijóo: «Moralina barata» y el precedente de Casado

La respuesta a la exigencia de Feijóo de convocar elecciones generales inmediatas no se ha hecho esperar. El PSOE ha calificado la petición de «moralina barata» y ha emplazado al líder de la oposición a explicar por qué es «incapaz de exigir una sola explicación» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la investigación judicial que afecta a su pareja, Alberto González Amador.

«La realidad es que no se atreve a confrontar con ella, es rehén de su propia cobardía», añade el texto de los socialistas, evocando además la caída del anterior líder del PP, Pablo Casado, tras cuestionar los negocios del entorno de Ayuso. Para el PSOE, el caso de la pareja de la presidenta madrileña, que según apuntan «pasó en pocos años de ser un trabajador normal a protagonizar operaciones millonarias», se ha convertido en uno de los asuntos más graves de la política nacional ante el mutismo de la dirección de Génova.

El pasado del PP vuelve al debate

El comunicado concluye recordando al principal partido de la oposición las tramas que han marcado su historia reciente, como los casos Gürtel o Kitchen, afeando que Feijóo intente dar lecciones presidiendo una formación «en la que había caja B, sobresueldos en dinero negro y una trama de corrupción que acabó con condenas judiciales históricas». «La pregunta ya no es por qué Feijóo no habla de Ayuso. La pregunta es cuánto sabe y cuánto está dispuesto a callar», sentencia el PSOE.