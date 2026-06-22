El líder del PP descarta una moción de censura sin apoyos garantizados, mientras Vox presiona para presentarla y ERC exige al PSOE una «limpieza urgente».

Madrid, 22 de junio de 2026 – Terremoto político en España tras conocerse la sentencia que condena a 24 años de prisión al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido de urgencia este lunes para exigir la dimisión «inmediata» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones generales, argumentando que la situación del Ejecutivo es de «colapso» e «incompatible con la normalidad democrática».

El PP señala directamente a Pedro Sánchez

Durante su intervención en rueda de prensa, Feijóo ha subrayado que la responsabilidad de los actos de Ábalos recae directamente sobre el jefe del Ejecutivo. «Ábalos no llegó solo, no se nombró solo, no se dio poder a sí mismo», ha enfatizado el líder de la oposición, insistiendo en que «esa responsabilidad política tiene nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez-Castejón».

A pesar de la gravedad de la situación, Feijóo ha querido dejar clara su postura respecto a las herramientas parlamentarias: no presentará una moción de censura a menos que cuente con los apoyos necesarios en el Congreso para que prospere. «No cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar», ha zanjado.

Reacciones del arco parlamentario: Presión, limpieza y matices

La histórica sentencia contra el exministro socialista ha provocado una catarata de reacciones entre las diferentes fuerzas políticas:

Vox exige la moción de censura: El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, se ha sumado a la petición de dimisión de Sánchez, a quien acusa de convertir al PSOE en un «estercolero de corrupción». Vox ha instado formalmente al PP a registrar una moción de censura, recordando que a su propio partido le faltan dos diputados para poder presentarla de forma autónoma.

El portavoz de la formación, José Antonio Fúster, se ha sumado a la petición de dimisión de Sánchez, a quien acusa de convertir al PSOE en un «estercolero de corrupción». Vox ha instado formalmente al PP a registrar una moción de censura, recordando que a su propio partido le faltan dos diputados para poder presentarla de forma autónoma. ERC pide «limpieza» al PSOE: Desde Cataluña, la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha instado al Gobierno a no escudarse en las críticas al poder judicial. «Sabemos que el árbitro muchas veces no es neutral (…), pero el PSOE debe dejar de limitarse a culpar al árbitro y debe hacer limpieza de forma urgente», ha señalado, afeando a los socialistas haber dejado que el problema «se pudra y se enquiste».

Desde Cataluña, la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha instado al Gobierno a no escudarse en las críticas al poder judicial. «Sabemos que el árbitro muchas veces no es neutral (…), pero el PSOE debe dejar de limitarse a culpar al árbitro y debe hacer limpieza de forma urgente», ha señalado, afeando a los socialistas haber dejado que el problema «se pudra y se enquiste». Sumar celebra la condena pero apunta a los «corruptores»: Por parte de la coalición mayoritaria de la izquierda, la portavoz de los comunes en el Congreso, Aina Vidal, ha aplaudido la contundencia de la Justicia contra Ábalos y Koldo García. No obstante, ha lamentado que los grandes defraudadores «se vayan de rositas», señalando directamente al empresario Víctor de Aldama y a grandes constructoras y energéticas del país.