La 1 emite hoy, martes 8 de septiembre de 2026 a las 16:30, un nuevo capítulo de Valle Salvaje en el que Mercedes ha confesado a Victoria que mató a Dámaso.

Lee tambien: Sueños de Libertad: avance del capítulo de hoy (martes, 8 de septiembre de 2026)

El avance para la semana del 7 al 11 de septiembre sitúa la trama en dos ejes principales: por un lado, el impacto moral y emocional de la confesión de Mercedes; por otro, la insistencia de Rafael en que Rosalía se instale en la Casa Grande con la pequeña María. Según ese avance, cada decisión en la casa altera el equilibrio entre personajes y puede tener consecuencias para figuras como Alejo y Luisa.

En el capítulo de hoy el foco permanece en las secuelas del crimen de Dámaso; el avance no ofrece un desglose escena por escena para el martes.

Lee tambien: Qué ver esta noche en la tele, martes, 8 de septiembre de 2026: la guía por cadenas para acertar a la primera

La convivencia en la Casa Grande vuelve a plantear tensiones cotidianas: la llegada o permanencia de Rosalía y de la pequeña María obliga a reajustes familiares y a enfrentamientos personales que, según el avance, alimentarán la narrativa de la semana. Al mismo tiempo, la confesión de Mercedes actúa como catalizador de decisiones y recelos que pueden modificar alianzas y futuros de los protagonistas.

Martes 8 se perfila, por tanto, como una jornada dominada por la sombra de la confesión y por la nueva realidad que se prepara en la Casa Grande, en el marco temporal de la serie (siglo XIX).

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 16:30.

Fecha: martes, 8 de septiembre de 2026.

En Ceuta puede sintonizarse La 1 por TDT y seguirse en directo a través de la plataforma RTVE Play, que ofrece la programación nacional en streaming.

Esta información parte del avance real facilitado en prensa para la semana del 7 al 11 de septiembre y no incluye un desglose escena a escena específico para el martes.

Te puede interesar