Miércoles 16 de septiembre de 2026, 16:30 en La 1: el capítulo de Valle Salvaje gira en torno a la propuesta de huida de Victoria a Mercedes y al señalamiento que el capitán Escobedo hace al relacionarlas con las acusaciones de Enriqueta, según el avance publicado en prensa.

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La investigación reaviva la tensión en el pueblo. Tras lo ocurrido con Enriqueta, Escobedo sitúa a Victoria y a Mercedes en el punto de mira, y la presión obliga a Victoria a ofrecer a Mercedes una salida urgente: huir para intentar eludir el cerco. El avance no especifica si el plan podrá ejecutarse ni qué obstáculos surgirán, pero presenta ese gesto como un punto de no retorno en los planes de algunas protagonistas.

La dualidad del episodio queda clara: por un lado, la estrategia de supervivencia de Victoria y Mercedes; por otro, la pesquisa que puede determinar el siguiente desenlace. Para el espectador, el interés estará en cómo responden las protagonistas ante el avance de la investigación y en las consecuencias inmediatas del señalamiento del capitán.

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Qué pasará hoy en Valle Salvaje

El capítulo arranca con un clima de presión tras las acusaciones de Enriqueta. En ese contexto, el capitán Escobedo aparece como una figura determinante, ya que, según el avance del capítulo, señala a Victoria y a Mercedes como sospechosas tras las informaciones que han desembocado en la investigación.

Mientras las pesquisas avanzan, la situación personal se complica para quienes quedan señaladas. Es entonces cuando Victoria toma la iniciativa y plantea a Mercedes una salida que, en el marco de los acontecimientos, se presenta como urgente. Victoria propone a Mercedes huir, un movimiento que sugiere que ambas son conscientes de que la presión sobre ellas puede ir a más.

En paralelo, el hecho de que el capitán vincule a Victoria y Mercedes a las acusaciones de Enriqueta hace que el capítulo se sostenga sobre una dualidad clara: por un lado, la estrategia de supervivencia que intenta Victoria con Mercedes; por otro, la investigación que las pone en el punto de mira y que puede marcar el siguiente desenlace de la jornada.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 16:30.

Fecha: miércoles, 16 de septiembre de 2026.

En Ceuta, los espectadores podrán seguir el episodio en La 1 por la TDT o a través de sus operadores habituales.

La ambientación rural en el siglo XIX refuerza los temas de poder y protección que atraviesan la trama; hoy, la historia pone a Victoria y Mercedes ante una decisión que puede cambiar su destino y condicionar el desarrollo de la investigación.

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