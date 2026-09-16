RTVE.es adelanta para la semana del 14 al 18 de septiembre que Simona y Candela regresan a la cocina y que María cancela su boda con Carlo, según el avance publicado en la web de la cadena.

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El avance sitúa el regreso de Simona y Candela tras la insistencia de Curro y bajo una condición pactada por las cocineras: el despido de Julio. Según ese mismo extracto, el acuerdo se completa con una promesa del marqués que obliga a que el ayuda de cámara del duque de Buenaventura no será responsable de la cocina, lo que reconduce el conflicto en la zona de servicio.

En paralelo, el avance recoge que María comunica en el último momento a Carlo que no está enamorada y decide suspender la boda; el texto describe a Carlo como «destrozado» tras la ruptura.

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En la planta noble, el avance menciona una intervención inesperada de Leocadia, pero el fragmento facilitado por RTVE.es no detalla esa escena.

En conjunto, el avance plantea dos ejes: la negociación que devuelve a las cocineras a sus puestos y la decisión personal que cambia el rumbo de María. Para Ceuta, la referencia oficial sigue siendo el avance de RTVE.es y la parrilla de TVE.

Qué pasará hoy en La Promesa

De acuerdo con el avance de RTVE.es, en los próximos capítulos se confirma el retorno de Simona y Candela a sus puestos. El regreso llega después de que Curro insista lo suficiente como para que la situación se encamine hacia una solución. La clave, según la información del avance, es la condición que habían marcado las cocineras: el despido de Julio.

Finalmente, el acuerdo no se limita a esa exigencia. El avance señala que las cocineras aceptan volver con la promesa del marqués, concretada en que el ayuda de cámara del duque de Buenaventura no será responsable de la cocina. Es decir, el conflicto queda reconducido mediante un compromiso sobre el papel de esa figura en las tareas del servicio.

La tensión en la zona de servicio se muestra en la decisión de María, que cancela su boda con Carlo tras confesar que no está enamorada. Según el avance, su intención es «paralizarlo todo» y la reacción de Carlo es de ruptura emocional.

En la planta noble, el avance publicado por RTVE.es menciona que Leocadia hará una intervención inesperada; el extracto no completa el detalle de esa escena concreta.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE.

Horario habitual: 17:25.

Fecha: miércoles, 16 de septiembre de 2026.

La programación puede estar sujeta a ajustes por parte de TVE. Para confirmar la emisión exacta en Ceuta, consulte la guía de TV local; La 1 está disponible por TDT en Ceuta, por lo que la emisión nacional suele recibirse con la misma señal que en el resto del país.

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