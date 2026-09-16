El actor que encarnó a Antonio Alcántara le resta trascendencia a las declaraciones de quien fuera su compañera de reparto y defiende la libertad de la veterana intérprete para expresar su opinión tras el final de la histórica ficción de TVE

Las recientes y controvertidas declaraciones de la actriz María Galiana en torno a su extensa participación en ‘Cuéntame cómo pasó’ han generado una notable repercusión entre los seguidores de la mítica producción de Televisión Española. Ante el revuelo causado por sus palabras sobre el personaje de la abuela Herminia, su compañero de reparto durante más de dos décadas, Imanol Arias, se ha pronunciado públicamente para restar trascendencia al asunto y matizar la postura de la veterana intérprete con la que compartió pantalla hasta la despedida de la serie a finales de 2023.

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La polémica se originó a raíz de unas afirmaciones concedidas por la actriz sevillana a la Agencia EFE, en las que abordó de forma crítica su paso por la ficción televisiva: «Los 22 que he estado en televisión haciendo Cuéntame cómo pasó, a mí no me aportaban nada. La abuela, ¡vaya un papel! Lo último que yo pensaba en mi vida era que me iba a consagrar como abuela. ¡Madre mía! Qué ajeno a mi personalidad», aseveró la intérprete, desencadenando una oleada de reacciones.

La respuesta de Imanol Arias en el Teatro La Latina

Durante el acto de presentación de la nueva temporada del Teatro La Latina, Imanol Arias, quien encabezó el elenco de la serie durante sus 22 años de emisiones interpretando al marido de Ana Duato en la ficción, atendió a los medios de comunicación y reaccionó sobre las manifestaciones de su homóloga.

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El actor optó por restar dramatismo al asunto y abordar la postura de su antigua compañera desde la cercanía personal: «Yo sé lo que me ha dicho María, a ella no le gustan las series, le gusta el tenis. Sabe mucho de tenis y creo que de Fórmula 1», indicó en tono distendido. Asimismo, añadió respecto al pensamiento de la actriz: «Si no le gustan las series pues tampoco me parece tan… Pero no sé lo que ha dicho, yo solo sé lo que a mí me ha dicho. Y como sigo teniendo relación con ella».

Defensa de la libertad de expresión y la veteranía

En su intervención ante los medios, Imanol Arias quiso enfatizar que mantiene el contacto con María Galiana tras el desenlace definitivo de la serie y celebró que la actriz pueda manifestar sus sentimientos e impresiones con absoluta libertad sobre su trayectoria profesional.

«En cualquier caso, uno es muy libre de decir lo que sea. Una de las ventajas de ser mayor es que uno puede ya decir lo que le de la gana un poquito también», concluyó el actor, dando por zanjada la controversia sin profundizar de forma explícita en las críticas de la intérprete hacia la popular producción de Televisión Española.