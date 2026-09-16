La modelo jiennense tilda a su compañera de «abusona de instituto» tras denunciar un supuesto «abuso de poder» como capitana, lo que desencadena la rápida censura del presentador y la salida temporal del set

El arranque de ‘Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie’ se ha visto marcado por un tenso enfrentamiento en Honduras entre María Jesús Ruiz y Marta Peñate. El conflicto, que se venía gestando desde el ‘Conexión Honduras’ previo debido a las descalificaciones vertidas por Peñate sobre el físico de Damián Quintero —a quien tildó de «cara de culo»—, desembocó en una de las entregas de la Palapa de mayor crispación. La discusión culminó con la intervención directa del presentador Jorge Javier Vázquez para afear el lenguaje utilizado y con el abandono temporal de la plataforma por parte de la modelo jiennense.

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Un conflicto en aumento por el liderazgo en la playa

La discrepancia iniciada a raíz de los comentarios hacia Quintero se intensificó durante las 48 horas posteriores en la playa. En el transcurso del programa, María Jesús Ruiz señaló la existencia de un «abuso de poder» por parte de Marta Peñate, argumentando que se excede en sus atribuciones de capitana mediante presuntas amenazas continuadas. En esta postura coincidió Chiqui, su principal aliada en la aventura, asegurando ambas que la ganadora de ‘SV All Stars 1’ infunde temor entre el resto de participantes, provocando que la mayoría se comporte de forma sumisa.

Frente a estas aseveraciones, Peñate reaccionó manifestando que se estaban sacando sus palabras de contexto y replicó con un «no tenéis vergüenza» dirigido a Ruiz y a Chiqui. La modelo persistió en su recriminación calificando a Peñate como «abusona de instituto» tras afirmar que su objetivo era frenar los actos de injusticia. Ante esta afirmación, la tertuliana tildó a su compañera de «ordinaria», momento en el que María Jesús Ruiz decidió abandonar la Palapa expresando su negativa a recibir insultos.

La rectificación de Jorge Javier Vázquez y el regreso al set

Durante la ausencia de la concursante, Jorge Javier Vázquez intervino en directo para encauzar el debate y censurar los términos empleados. El presentador puntualizó las declaraciones realizadas para precisar que Marta Peñate no había calificado directamente de «sinvergüenzas» a sus compañeras, sino que utilizó la expresión «no tenéis vergüenza». Asimismo, manifestó de forma taxativa que no se puede tolerar el empleo de acusaciones como «abusona de instituto» en el contexto del concurso.

En su alocución, el conductor del formato instó a los participantes a actuar con profesionalidad y precisión en el uso del vocabulario, cuestionando la decisión de abandonar el set tras escuchar el término «ordinaria» en comparación con el tono habitual de las discusiones del programa. Tras este llamado a la calma por parte de la conducción, María Jesús Ruiz se reincorporó a la reunión con el resto de sus compañeros.