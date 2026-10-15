Valle Salvaje afronta el viernes 16 de octubre una entrega marcada por secretos y conflictos familiares en el entorno rural de Asturias, con varias tramas que se complican a la vez.

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Qué pasará en Valle Salvaje el viernes 16 de octubre

Manuela regresa a la tensión con Alejo y Luisa. En esta ocasión, volverá a perder los nervios delante de ellos tras las acusaciones de don Hernando y los acontecimientos recientes. El nuevo enfrentamiento deja a la pareja cada vez más desbordada, pese a sus intentos por aclarar lo ocurrido y dejar atrás los conflictos sin lograr que Manuela entre en razón.

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En medio de ese choque constante, Manuela buscará apoyo en Braulio, con quien mantiene conversaciones que terminan dando un giro inesperado: ambos acaban besándose. Este acercamiento abre nuevas incógnitas sobre sus sentimientos, especialmente después de todo lo que ha hecho para intentar casarse con Alejo.

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La otra gran revelación del capítulo llega a través de Victoria. Tras un tiempo en el que ambas han recuperado cierta complicidad con Mercedes, Victoria decide sincerarse y le comunica una verdad especialmente dolorosa: fue ella quien asesinó a Pilara. La confesión pone a prueba la confianza que habían empezado a reconstruir.

Mientras tanto, en la Casa Grande crece la preocupación por Lucas. Después de que Rosalía y Leonor descubrieran que el pequeño está enfermo, el médico acude para examinarlo. Sus conclusiones no tranquilizan a la familia y la vida de Lucas corre peligro, generando una inquietud generalizada pendiente de su evolución.

El viernes 16 de octubre, los secretos salen a la luz y las decisiones de los personajes colocan a varias relaciones al límite.

Dónde y cuándo ver Valle Salvaje

El capítulo 506 de Valle Salvaje se emite el viernes 16 de octubre a las 17:45 en La 1.

Fuente: avance publicado por Infobae. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 16 de octubre, consultada en FormulaTV.

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