En el palacio de La Promesa, las revelaciones obligan a tomar decisiones inmediatas. El viernes 16 de octubre, Manuel queda afectado tras la gran verdad sobre Curro y, mientras todo se complica, los planes se ponen en marcha para enfrentarse a Leocadia.

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Qué pasará en La Promesa el viernes 16 de octubre

Manuel se queda en shock después de la revelación de Curro y le cuesta asimilar la verdad. Aun así, toman una determinación: de momento no contarán nada a Ángela y, en su lugar, los dos hermanos regresarán juntos a La Promesa para enfrentarse a Leocadia y hacer justicia por la muerte de Jana.

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Con el conflicto ya en marcha, Máximo amenaza a Leocadia: si ella habla, contará a Ángela que la usó como moneda de cambio para casarse con él. Leocadia está rabiosa, pero Cristóbal le recuerda quién es y le aconseja que no deje ver cómo está realmente. Casilda presiona a Jacobo: si no tiene fecha de boda con Martina, se casará con la mujer que su hermano ha embarazado. Adriano, Jacobo y Martina intentan buscar una solución, sin éxito, y la tensión aumenta cuando la muchacha cada vez está más irascible y lo paga con Jacobo.

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Mientras tanto, Samuel inicia los trámites de boda. En paralelo, Martina y Julieta enfrentan a María para impedir que se case, y prometen protegerla hasta que vuelva Manuel.

El capítulo cierra con la familia dividida entre amenazas, presiones y decisiones que pueden cambiar el rumbo de la casa.

Dónde y cuándo ver La Promesa

El capítulo 929 de La Promesa se emite el viernes 16 de octubre a las 18:35 en La 1.

Fuente: avance semanal publicado por RTVE. Horario de emisión: parrilla de La 1 del viernes 16 de octubre, consultada en FormulaTV.

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