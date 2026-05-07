La presidenta madrileña responde a las críticas de la mandataria mexicana defendiendo la libertad de expresión y el respeto institucional, tras la polémica generada por sus reivindicaciones sobre la figura de Hernán Cortés.

Réplica desde Aguascalientes

En el marco de su visita oficial a México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado la actitud de la titular del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum. Desde el Teatro Morelos, en el estado de Aguascalientes, Ayuso denunció que se está intentando utilizar su presencia en el país para generar división, subrayando que ella «jamás» ha hablado de Sheinbaum personalmente.

Ayuso apeló a la cortesía institucional, recordando que ella siempre ha respetado las visitas de la mandataria mexicana a España, como ocurrió recientemente en Barcelona. «El respeto, la amabilidad y el saber ser hospitalario están por encima de todo», sentenció.

El origen del conflicto: Hernán Cortés

El cruce de declaraciones surge tras las palabras de Sheinbaum, quien tildó de «trasnochada» a la dirigente madrileña por su defensa de la conquista española y su homenaje a la figura de Hernán Cortés. La presidenta de México cuestionó la legitimidad de alguien que, en suelo mexicano, reivindica símbolos que resultan profundamente sensibles para la historia del país.

Ante esto, Ayuso defendió su derecho a expresarse en libertad pese a haber recibido «amenazas» y acusó al oficialismo de intentar «manipular y retorcer sus palabras».

«Hay que combatir las ideas, pero no a las personas. Cuando los proyectos políticos se creen por encima de la ley, ocurre la llamada revolución, que no es más que tiranía, pobreza y miseria», advirtió Ayuso.

Una agenda marcada por la política y la cultura

La gira de la presidenta madrileña, que se extenderá hasta el 12 de mayo, continúa generando titulares por su marcado perfil ideológico:

Alianzas con la oposición: Ayuso mantiene encuentros con gobernadores del PAN (Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes).

Ayuso mantiene encuentros con gobernadores del (Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes). Defensa del mestizaje: Durante su estancia, ha reivindicado la «pureza del mestizaje» frente a la narrativa del gobierno de Morena.

Durante su estancia, ha reivindicado la «pureza del mestizaje» frente a la narrativa del gobierno de Morena. Cita cultural: La mandataria tiene previsto trasladarse a la Riviera Maya para la gala de los Premios Platino este fin de semana, antes de concluir su viaje en Monterrey.