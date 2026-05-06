Madrid, 6 de mayo de 2026 — El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado un paso definitivo en el procedimiento contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno. En un auto dictado este martes, el magistrado ha rechazado los recursos de reforma que solicitaban el archivo de la causa, confirmando que será un jurado popular quien juzgue los hechos.

La decisión desestima no solo las alegaciones de la defensa de Gómez, sino también las de su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Asimismo, el juez ignora la postura de la Fiscalía, que se había adherido a la petición de sobreseimiento.

Los delitos y el formato de juicio

Con esta resolución, el juez Peinado ratifica su decisión del pasado 20 de marzo de transformar las diligencias en un procedimiento de la Ley del Tribunal del Jurado. Los cargos por los que Gómez será juzgada incluyen:

Tráfico de influencias

Malversación de caudales públicos

Corrupción en los negocios en el sector privado

Apropiación indebida

Duras alusiones en el auto

En su argumentación, el magistrado se ha reafirmado en la gravedad de los indicios acumulados durante la instrucción, la cual cerró formalmente el pasado mes de abril. Peinado ha vuelto a utilizar una comparativa histórica que ya generó polémica en autos anteriores para describir el presunto tráfico de influencias:

El juez sostiene que, para encontrar conductas similares a las atribuidas a Begoña Gómez, habría que remontarse al reinado de Fernando VII, calificándolas como «más propias de regímenes absolutistas».

Próximos pasos judiciales

Tras el rechazo de estos recursos de reforma, la defensa aún tiene la posibilidad de recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid. No obstante, la firmeza del instructor en mantener el juicio por jurado marca un punto de inflexión, ya que delega en ciudadanos particulares la responsabilidad de emitir un veredicto sobre los presuntos delitos cometidos en el entorno del Palacio de la Moncloa.

Claves del proceso: