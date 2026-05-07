El ministro de Exteriores rinde cuentas ante un pleno extraordinario solicitado por los socios de investidura, mientras el español Saif Abukeshek continúa detenido en Israel y en huelga de hambre y sed.

Un pleno monográfico bajo presión

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha comparecido este jueves en el Congreso de los Diputados en una sesión extraordinaria marcada por la tensión internacional. La comparecencia, impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís, ha tenido como eje central la interceptación por parte de Israel de la flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

Los hechos se remontan a la semana pasada, cuando la Flotilla Global Sumud fue asaltada por fuerzas israelíes cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja. La operación se saldó con la detención de 175 activistas, entre ellos varios ciudadanos españoles.

El caso crítico de Saif Abukeshek

El foco de la preocupación parlamentaria reside en la situación de Saif Abukeshek, ciudadano de nacionalidad española y origen palestino, quien permanece bajo custodia policial.

Acusaciones de terrorismo: Las autoridades israelíes acusan a Abukeshek de delitos de terrorismo, una imputación que su defensa rechaza tajantemente.

Las autoridades israelíes acusan a Abukeshek de delitos de terrorismo, una imputación que su defensa rechaza tajantemente. Huelga de hambre y sed: El activista español inició una huelga de hambre el pasado 30 de abril, a la que ha sumado ahora la negativa a ingerir líquidos, lo que agrava su estado de salud de forma inminente.

El activista español inició una huelga de hambre el pasado 30 de abril, a la que ha sumado ahora la negativa a ingerir líquidos, lo que agrava su estado de salud de forma inminente. Prórroga de la detención: Un tribunal de Ashkelón decidió este martes prorrogar su arresto otros seis días, junto al del activista brasileño Thiago Ávila.

Polémica por la legalidad internacional

Durante el pleno, se ha debatido intensamente sobre la jurisdicción de Israel para realizar estas detenciones. Las abogadas de los activistas sostienen que el asalto se produjo en aguas internacionales, lo que supondría una violación directa del derecho internacional y de la Ley del Mar.

A pesar de estos argumentos, un juez de Bersheeba rechazó la apelación de la defensa, reafirmando la potestad de Israel para actuar, aunque sin detallar los fundamentos legales de dicha competencia en aguas griegas.

Exigencias de libertad y denuncias de vejaciones

Desde las filas de los grupos que solicitaron la comparecencia, se ha exigido al Gobierno una acción diplomática «contundente» para lograr la liberación inmediata de Abukeshek. La organización Global Sumud Flotilla ha denunciado, además, que los 176 civiles desarmados que viajaban en la expedición sufrieron vejaciones durante el asalto y el posterior traslado.

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Albares, por su parte, se enfrenta al reto de equilibrar la presión de sus socios de Gobierno con la compleja situación consular y jurídica de un ciudadano español acusado de terrorismo en suelo israelí.