Sanidad y Política Territorial analizan junto al presidente canario la emergencia del MV Hondius, en medio de fuertes reproches de las islas por la falta de información y la decisión de la OMS de usar Canarias como base asistencial.

Cumbre de urgencia en Madrid

Los ministros de Sanidad, Mónica García, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han recibido este mediodía en Madrid al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El objetivo del encuentro es coordinar la respuesta ante el brote vírico declarado a bordo del crucero neerlandés MV Hondius, una situación que ha tensado las relaciones entre el Gobierno central y el regional en las últimas 48 horas.

El foco del conflicto: ¿Canarias o Cabo Verde?

La polémica nace de la decisión del Gobierno de España de aceptar la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que el barco fuera asistido en puertos canarios. Fernando Clavijo ha manifestado públicamente su malestar, argumentando que la comunidad autónoma se opuso a esta medida desde el principio.

Según el Ejecutivo canario, los 147 ocupantes del buque (entre ellos 14 españoles) podrían haber sido repatriados directamente desde Cabo Verde, donde el crucero permaneció fondeado durante varios días antes de poner rumbo a las islas.

Denuncias de «apagón informativo»

El presidente canario, que ha tenido que gestionar parte de esta crisis desde Bruselas, ha denunciado reiteradamente la falta de información suministrada por el Ministerio de Sanidad sobre el estado real del pasaje.

Versiones encontradas: Mientras Clavijo exige mayor transparencia y una reunión urgente con Pedro Sánchez, el Ministerio de Sanidad niega la falta de comunicación.

Mientras Clavijo exige mayor transparencia y una reunión urgente con Pedro Sánchez, el Ministerio de Sanidad niega la falta de comunicación. Protocolo de seguimiento: Para intentar rebajar la tensión, ambos gobiernos han pactado finalmente la celebración de dos reuniones técnicas de coordinación diarias.

Traslado de los españoles al Hospital Gómez Ulla

Uno de los puntos clave del plan de actuación afecta directamente a los 14 ciudadanos españoles que viajan en el crucero. Según se ha confirmado, una vez desembarquen, no permanecerán en centros sanitarios canarios, sino que serán trasladados a Madrid para ser aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, centro de referencia para enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Contexto de la emergencia

El brote, identificado preliminarmente como hantavirus, ha obligado a extremar las precauciones sanitarias debido a la gravedad de los síntomas y el riesgo de transmisión. La reunión de hoy busca cerrar flecos sobre el dispositivo de seguridad y garantizar que la atención sanitaria no comprometa la seguridad pública en el archipiélago.