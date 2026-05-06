Valladolid, 6 de mayo de 2026 – El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha reconocido este miércoles la dificultad de cerrar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular antes de las próximas elecciones en Andalucía. Tras su reunión con el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, Pollán ha sugerido que el PP podría estar imponiendo «cortapisas» para dilatar la firma del pacto por intereses estratégicos nacionales.

Negociaciones encalladas y «líneas rojas»

A pesar de observar una «buena predisposición» en el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, Vox admite que el acuerdo no está cerrado. La formación de Santiago Abascal busca replicar los modelos de coalición de Extremadura y Aragón, insistiendo en puntos que consideran «irrenunciables»:

Prioridad nacional: Aplicación de este criterio en la entrega de ayudas y servicios públicos.

Aplicación de este criterio en la entrega de ayudas y servicios públicos. Influencia nacional: Pollán ha confirmado que las direcciones nacionales de ambos partidos están interviniendo directamente en la redacción del documento.

Pollán ha confirmado que las direcciones nacionales de ambos partidos están interviniendo directamente en la redacción del documento. Cruce de propuestas: Aunque existe un intercambio constante de borradores, el portavoz evitó detallar los escollos específicos, limitándose a señalar que «el obstáculo es cerrar el acuerdo».

La oposición denuncia una «parálisis por intereses externos»

Mientras PP y Vox miden los tiempos, el resto de las fuerzas políticas de la comunidad han mostrado su malestar por lo que consideran una situación de interinidad insostenible.

Formación Postura oficial UPL Critica que la región lleve «cinco meses parada» y acusa a los partidos de actuar como «sucursales de Madrid». Soria ¡YA! Califica el posible acuerdo de «postureo» y advierte que incluye medidas «ilegales e inconstitucionales». Por Ávila Da por hecho el pacto y exige que el Ejecutivo empiece a trabajar «cuanto antes mejor».

El factor Andalucía

El calendario electoral andaluz sobrevuela la negociación en Valladolid. Aunque Pollán se preguntó públicamente en qué podrían influir dichos comicios, la sombra de un uso estratégico del pacto es evidente. La oposición coincide en que el retraso responde a la intención del PP de no «asustar» al electorado moderado en el sur con una foto de coalición con Vox antes de que se abran las urnas andaluzas.

La ronda de contactos para proponer un candidato a la investidura finalizará mañana jueves con las reuniones con el PSOE y el PP, sin que por el momento se haya fijado una fecha para la sesión de investidura.

«Los ciudadanos se merecen más respeto. Castilla y León no puede seguir pendiente de factores externos mientras se agravan problemas como la despoblación», denunció Alicia Gallego, portavoz de UPL.