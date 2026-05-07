El detenido, un vecino de Mieres de 50 años, engañó a la víctima en Zamora prometiéndole llevarla a Madrid. Tras desviarla a Asturias, la agredió sexualmente, la golpeó con un ladrillo y la arrojó por un barranco en el concejo de Lena.

OVIEDO (EFE) – La Guardia Civil ha procedido a la detención de un hombre de 50 años como presunto autor de una brutal agresión sexual e intento de homicidio a una joven el pasado mes de abril. Según ha informado la Comandancia de Asturias este miércoles, el agresor, trabajador de una empresa de paquetería, ya ha ingresado en prisión provisional tras ser puesto a disposición judicial.

Una cadena de infortunios y engaños

Los hechos comenzaron en la madrugada del 23 de abril en una estación de servicio de la autovía A-6, en la provincia de Zamora. La víctima viajaba en un autobús de línea hacia Madrid para tomar un vuelo internacional; sin embargo, tras bajar al baño durante una parada técnica, el vehículo reanudó la marcha sin ella.

Ante la urgencia de llegar a la capital, la joven aceptó el ofrecimiento de un transportista que conducía una furgoneta de reparto. El hombre se comprometió a llevarla inicialmente hasta León para buscar una conexión. Una vez allí, y tras cobrarle 150 euros, el detenido le aseguró que él mismo la trasladaría hasta Madrid tras realizar unas entregas pendientes.

Desvío hacia Asturias y agresión

Durante el trayecto, el conductor cambió la furgoneta de trabajo por su vehículo particular bajo falsas promesas. La víctima comenzó a sospechar cuando notó que la ruta no era la correcta, pero el agresor continuó el viaje hasta adentrarse en Asturias.

Finalmente, el hombre estacionó en una zona aislada del concejo de Lena, donde consumó la agresión sexual. Posteriormente, con el objetivo de acabar con su vida, golpeó a la joven en la cabeza con un ladrillo y la arrojó, aún inconsciente, por un barranco.

Supervivencia y detención

Pese a la gravedad de las heridas, la joven logró recuperar el conocimiento y, ensangrentada, consiguió caminar hasta una gasolinera a la mañana siguiente para pedir auxilio. Fue trasladada de inmediato al Hospital Álvarez Buylla de Mieres.

La investigación de la Guardia Civil ha sido clave para resolver el caso:

Rastreo GPS: Se recuperó el teléfono de la víctima de un contenedor, lo que permitió reconstruir la ruta exacta.

Se recuperó el teléfono de la víctima de un contenedor, lo que permitió reconstruir la ruta exacta. Cámaras de seguridad: El visionado de grabaciones confirmó el relato de la joven e identificó el vehículo del agresor.

El visionado de grabaciones confirmó el relato de la joven e identificó el vehículo del agresor. Pruebas biológicas: Se hallaron fibras de la ropa del detenido que lo vinculaban directamente con el escenario del crimen.

El presunto agresor fue arrestado el pasado domingo. La rápida intervención policial y la fortaleza de la víctima han permitido que el caso no terminara en una tragedia aún mayor.