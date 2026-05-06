Madrid, 6 de mayo de 2026 – El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha calificado hoy como «admisible» y «posible» aplicar una atenuante más beneficiosa al empresario Víctor de Aldama. Aunque el Ministerio Público mantiene formalmente su petición de 7 años de cárcel, el fiscal ha validado la confesión del considerado «corruptor» en la trama de las mascarillas que afecta al exministro José Luis Ábalos.

La confesión: «Plenamente corroborada»

En la exposición de su informe final, Luzón ha defendido la veracidad del testimonio de Aldama. Según el fiscal, los hechos relatados por el empresario sobre la red de corrupción en los contratos de material sanitario se han visto apoyados por otras pruebas durante el juicio.

Petición actual: Se mantienen los 7 años de cárcel al no considerar la atenuante como «muy cualificada» por el momento.

Se mantienen los 7 años de cárcel al no considerar la atenuante como «muy cualificada» por el momento. Apertura a rebajas: Luzón admite que el tribunal podría conceder una mayor reducción de la pena, en línea con lo solicitado por la acusación popular (PP) o la propia defensa de Aldama.

Luzón admite que el tribunal podría conceder una mayor reducción de la pena, en línea con lo solicitado por la acusación popular (PP) o la propia defensa de Aldama. Reservas: El fiscal precisó que solo se han tenido en cuenta los hechos relacionados con la causa actual, dejando fuera otras afirmaciones de Aldama cuya veracidad aún no ha sido contrastada.

Defensa de la colaboración premiada

El fiscal jefe ha respondido con dureza a las críticas de las defensas de José Luis Ábalos y Koldo García, quienes tildaron a Aldama de «ornitorrinco procesal» por su giro estratégico hacia la colaboración con la justicia.

Luzón ha recordado que premiar a quien se autoincrimina es una «necesidad» para desarticular organizaciones criminales y combatir la corrupción:

«Si de verdad queremos combatir a las organizaciones criminales y la corrupción, debemos compensar a quienes salen de ellas y denuncian», aseveró el fiscal.

Sin «órdenes» de la Fiscalía General

Ante las informaciones que sugerían una presunta orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para impedir que Luzón rebajara la petición de pena a Aldama, fuentes fiscales han desmentido cualquier tipo de presión. Aseguran que la postura del Ministerio Público ha sido fruto de un debate interno unitario y técnico.

Finalmente, el fiscal subrayó que, aunque la declaración de Aldama es valiosa, la carga de la prueba en este juicio es «tan abundante» que su testimonio no es el único factor determinante para sostener las acusaciones contra la cúpula del Ministerio de Transportes de la etapa de Ábalos.