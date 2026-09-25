El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este viernes un duro ataque contra el Ejecutivo durante la clausura del Campus FAES, en un acto celebrado en la Fundación Ortega-Marañón en el que ha estado acompañado por el expresidente del Gobierno José María Aznar.
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Durante su intervención, el líder de la oposición ha empleado un tono de máxima confrontación para criticar la gestión política y la ética del Gobierno central, asegurando que la situación institucional del país ha alcanzado un punto crítico.
Las declaraciones clave del discurso de Feijóo se han centrado en tres ejes principales:
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- Dura descalificación al Ejecutivo: «Vivimos con un Gobierno con menos principios que algunos clanes de crimen organizado», ha aseverado Feijóo, situando el estándar ético de la administración actual en un nivel de máxima gravedad.
- Ruptura del marco institucional: El líder del PP ha afirmado que las decisiones de Moncloa están fracturando la convivencia y la equidad en el país. «Lo que se ha roto en España es el contrato social que alimenta la confianza en el Estado, el contrato que acompaña derechos y deberes y que garantiza una distribución justa», ha argumentado.
- Foco en la alternativa de Gobierno: Tras dar por agotada la etapa del Gabinete de Pedro Sánchez, Feijóo ha manifestado que su prioridad política va más allá de la mera alternancia en el poder: «Mi objetivo no termina con echar a Sánchez. Mi objetivo es lograr que España recupere la confianza. Ya dedico poco tiempo a quienes ocupan el Gobierno y pienso más en lo que necesita España».