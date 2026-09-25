El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este viernes un duro ataque contra el Ejecutivo durante la clausura del Campus FAES, en un acto celebrado en la Fundación Ortega-Marañón en el que ha estado acompañado por el expresidente del Gobierno José María Aznar.

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Durante su intervención, el líder de la oposición ha empleado un tono de máxima confrontación para criticar la gestión política y la ética del Gobierno central, asegurando que la situación institucional del país ha alcanzado un punto crítico.

Las declaraciones clave del discurso de Feijóo se han centrado en tres ejes principales:

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