Génova se desmarca de las sospechas vertidas por la presidenta madrileña y califica el procedimiento de «garantista» en plena precampaña para las elecciones generales.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a sembrar dudas este martes sobre la transparencia del proceso electoral, insinuando la posibilidad de que se cometan «trampas» y aconsejando a los ciudadanos que acudan a votar de forma presencial en la urna en lugar de recurrir al voto por correo.

Sin embargo, la dirección nacional del Partido Popular ha evitado respaldar sus afirmaciones. El portavoz de la formación, Borja Sémper, se ha distanciado de la postura de Ayuso al defender públicamente la solidez del sistema postal de sufragio, calificándolo de «garantista» y haciendo un llamamiento a la participación de los ciudadanos por cualquier vía disponible.

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Por otro lado, en el ámbito de la izquierda, se mantienen las diferencias para la configuración de candidaturas. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha reiterado la propuesta de celebrar elecciones primarias abiertas para elegir una candidatura unitaria, planteamiento que ha sido rechazado por la líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, quien se ha mostrado partidaria de alcanzar acuerdos de consenso entre formaciones en lugar de medirse en las urnas.

Paralelamente, la jornada política queda marcada por la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que está prevista la aprobación de nuevos decretos en materia de vivienda tras el rechazo sufrido recientemente en el Congreso de los Diputados.