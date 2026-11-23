El expresidente de la Generalitat y líder de Junts ha reaccionado este lunes en redes sociales a la aplicación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo compartiendo un texto de Jaume C. Pons Alorda que concluye con una expresión provocadora contra sus adversarios.

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Apenas unos minutos después de que se hiciera público que el Tribunal Supremo ha dado carpetazo definitivo a la causa penal abierta contra él —así como contra los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig— en aplicación de la ley de amnistía, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha recurrido a la red social X para celebrar la decisión con un dardo literario.

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En su publicación, Puigdemont ha explicado que, al leer en su día el poema El necessari naixament de contrincants (El necesario nacimiento de contrincantes), del escritor mallorquín Jaume C. Pons Alorda e incluido en el poemario El Corc (LaBreu Edicions), pensó que algún día tendría ocasión de recomendarlo: «El día ha llegado».

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El texto citado por el líder de Junts adopta un tono irónico y combativo hacia los «enemigos», a quienes les desea que crezcan en número y dureza a la altura de lo que califica como su «mezquindad», y cierra con un agradecimiento mordaz por las razones que, según el poema, alimentan las ganas de darles «por el culo». Además, Puigdemont ha animado a sus seguidores a adquirir el volumen para leer el resto de composiciones y lo que describe como sus «deliciosos propósitos de procreación» finales.

La reacción se produce en plena recta final de la campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre y nueve años después del inicio del procés, en un momento en que la extinción de las responsabilidades penales reabre el debate político y jurídico sobre el alcance de la amnistía y los pasos futuros del dirigente independentista.