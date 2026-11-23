El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha apelado este lunes a los electores católicos de cara al 29N cuestionando que apoyen a Vox, al considerar que la formación de Santiago Abascal choca con los valores de solidaridad y cuidado hacia los más vulnerables.

Lee tambien: Felipe González recibirá la medalla de oro de Dignidad y Justicia por su trayectoria frente a ETA

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha lanzado este lunes una interpelación directa al electorado católico de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, poniendo en cuestión la coherencia de respaldar a Vox desde posiciones religiosas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

PUBLICIDAD

A través de un vídeo difundido en la red social X tras su paso matinal por la cadena COPE, Bustinduy se ha preguntado: «¿Cómo puede alguien que se considera católico votar a Vox, votar a la ultraderecha?». En su mensaje, el dirigente ha reprochado al partido liderado por Santiago Abascal sus posturas frente a los migrantes, las ayudas sociales, el blindaje constitucional de los derechos de las personas con discapacidad y la protección de las familias numerosas.

Lee tambien: El barómetro de la Fundación Centra sitúa al PP al frente en Andalucía para el 29N y otorga hasta cinco escaños a Adelante Andalucía

El portavoz de Frente Amplio ha sostenido que la «defensa de los ricos» y la «metabolización del racismo» que atribuye a Vox «es propia de sociedades anglosajonas protestantes» y no de tradiciones católicas como la española, donde —a su juicio— «siempre ha primado la comunidad, lo colectivo, el afán por el otro y el cuidado a los más débiles».

Aunque ha precisado que él no es creyente, Bustinduy ha subrayado haber estudiado teología católica, señalando que esta «permea nuestros valores, nuestra cultura y también el pensamiento de la izquierda». En esa línea, ha añadido que «ese afán contra los más vulnerables, ese afán contra los débiles y esa defensa férrea del poder no es propio de la religión católica, no es propio de los principios cristianos», motivo por el que ha llamado a la reflexión y ha pedido el voto de los católicos para Frente Amplio en la recta final hacia las urnas del 29N.