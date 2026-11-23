La Sala de lo Penal desestima un recurso del PSOE al considerar que la causa ya ha sido enjuiciada y está pendiente de sentencia, además de que la grabación novedosa difundida por RAC1 carece de relevancia penal suficiente para reabrir las pesquisas.

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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este lunes volver a imputar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el marco del ‘caso Kitchen’, desestimando así un recurso de apelación presentado por la acusación popular que ejerce el PSOE a partir de un informe policial sobre conversaciones grabadas por el excomisario José Manuel Villarejo.

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Según el auto dictado por el tribunal —recogido por medios como EFE, Cadena SER y Onda Cero—, los magistrados consideran inviable la petición de los socialistas, que también solicitaban citar como investigados al empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de Cospedal, y al representante legal del Partido Popular. La Sala recuerda que la pieza centrada en el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas ya ha pasado por juicio y se encuentra pendiente de sentencia, por lo que no procede reabrir la investigación para incorporar nuevas grabaciones.

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Asimismo, el tribunal señala que el informe elaborado por Asuntos Internos tras el requerimiento del juez instructor Antonio Piña solo analiza como elemento novedoso un audio difundido por la emisora RAC1 los días 24 y 26 de marzo de 2026. A juicio de los tres magistrados que firman la resolución, dicha grabación «no tiene la consistencia y la relevancia penal suficiente para poder reabrir las actuaciones» y apunta a que el recurso socialista pretende revisar cuestiones ya analizadas en resoluciones anteriores.

Cospedal y su exmarido llegaron a figurar como investigados en esta pieza desgajada de la macrocausa Tándem, pero el juez instructor acordó apartarlos del procedimiento —en contra del criterio de la Fiscalía— al descartar que existiera un «liderazgo ideológico» de la exdirigente popular en el supuesto operativo financiado con fondos reservados para sustraer información sensible a Bárcenas vinculada a la trama Gürtel. Una decisión de archivo provisional que la Sala de lo Penal ha vuelto a avalar este lunes.