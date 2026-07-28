Madrid — La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este martes su optimismo respecto a la evolución de los incendios que asolan la Sierra Oeste madrileña, apuntando a la posibilidad de comenzar a planear el retorno seguro de los vecinos evacuados a sus hogares.

«La situación de los incendios mejora poco a poco», ha destacado la mandataria regional a través de sus redes sociales, poniendo en valor el «impresionante trabajo de los servicios de bomberos» y reconociendo el «enorme esfuerzo y resistencia» de todo el personal de emergencias desplegado.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha coincidido en el análisis tras participar en las reuniones del CECOD y del CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero. Martín confía en que en las próximas horas se confirmen las condiciones de seguridad necesarias para poder ordenar el fin de las restricciones y propiciar el regreso de los vecinos desplazados.

Avances en la noche y el impacto de la crisis en cifras

Los trabajos nocturnos resultaron decisivos, especialmente en el entorno del río Cofio y en la contención del frente al norte del pantano de San Juan hacia Valdemaqueda. En esta última zona, cerca de 400 efectivos terrestres lograron frenar el avance de las llamas. No obstante, las autoridades mantienen la vigilancia de cara a las horas centrales del día debido al previsible aumento de las temperaturas y posibles cambios en el viento.

A pesar de las señales de mejoría, la magnitud de la emergencia en la región madrileña deja un balance de gran alcance:

Superficie calcinada: Aproximadamente 34.000 hectáreas quemadas en la Comunidad de Madrid.

Aproximadamente quemadas en la Comunidad de Madrid. Población afectada: Más de 56.500 personas impactadas por la crisis, con 31.865 evacuados y 26.316 confinados .

Más de 56.500 personas impactadas por la crisis, con y . Infraestructuras y servicios: 12 municipios evacuados, 4 confinados, 13 carreteras cortadas y 17 escuelas infantiles cerradas. Más de 3.000 personas permanecen alojadas en los 24 puntos de acogida habilitados.

Un operativo multitudinario y despliegue sociosanitario

Para consolidar el perímetro durante la jornada de este martes, la Comunidad de Madrid ha movilizado un dispositivo formado por 300 efectivos terrestres (entre bomberos y agentes forestales), 50 vehículos y 10 medios aéreos.

En el plano asistencial, el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y el SUMMA 112 —este último con 380 profesionales y 150 vehículos activos— han realizado ya más de 2.000 atenciones sanitarias. Paralelamente, la Administración regional mantiene el seguimiento sobre más de 1.600 personas en situación de dependencia y ha coordinado la evacuación de más de 1.300 usuarios de residencias y centros sociales.