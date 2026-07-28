España afronta este martes, 28 de julio de 2026, una jornada de calor intenso, con temperaturas superiores a los 40 grados en los grandes valles del sur y máximas muy elevadas en el valle del Ebro. El ascenso será especialmente acusado en el tercio norte, mientras las noches tropicales dificultarán el descanso en el Mediterráneo y el suroeste peninsular.

La estabilidad atmosférica vuelve a disparar las temperaturas en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes máximas superiores a los 36 grados en amplias zonas del interior y registros de entre 40 y 41 grados en algunas capitales.

Badajoz, Córdoba, Granada, Ourense, Sevilla, Toledo y Zaragoza figuran entre las ciudades que podrían alcanzar o superar la barrera de los 40 grados durante las horas centrales del día. En la campiña sevillana, AEMET mantiene avisos por temperaturas máximas de hasta 40 grados.

La jornada servirá además de antesala a una nueva ola de calor. AEMET ha emitido un aviso especial que sitúa el comienzo del episodio el miércoles 29 de julio, con una probabilidad alta, y prevé que se prolongue al menos hasta el domingo 2 de agosto.

Más de 40 grados en los valles del sur y del Ebro

Los valores más elevados se concentrarán en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Tajo, además del valle del Ebro y otras zonas bajas del interior peninsular.

En el centro y la mitad sur, las máximas superarán de manera generalizada los 36 o 38 grados. En los puntos más cálidos, los termómetros podrán situarse por encima de los 40.

La situación estará favorecida por la consolidación de las altas presiones y el fortalecimiento del viento de componente sur, que transportará aire más cálido hacia la Península. AEMET señala que este martes los ascensos serán notables o extraordinarios en el tercio norte y más moderados en la mitad meridional.

Bilbao, Burgos y Logroño también sufrirán el calor

El cambio térmico será especialmente llamativo en el norte, donde numerosas ciudades registrarán temperaturas poco habituales.

Bilbao y Burgos podrían alcanzar los 37 grados, mientras Logroño se acercará a los 39. También se esperan máximas muy elevadas en Pamplona, Vitoria y otras localidades del interior del Cantábrico oriental y la meseta norte.

El ascenso contrastará con el ambiente más fresco de jornadas anteriores. En el oeste de Galicia, por el contrario, las temperaturas podrán descender ligeramente, especialmente cerca del litoral.

Noches tropicales en el Mediterráneo y el suroeste

El calor no desaparecerá con la puesta de sol. Las temperaturas mínimas permanecerán por encima de los 20 grados en amplias zonas del litoral mediterráneo, Extremadura y el valle del Guadalquivir.

Estas noches tropicales dificultarán la ventilación de las viviendas y el descanso, especialmente en las zonas urbanas, donde el asfalto y los edificios liberan durante la madrugada el calor acumulado durante el día.

En algunos puntos, las mínimas podrían mantenerse entre los 22 y los 24 grados, según la previsión difundida antes del inicio del nuevo episodio de calor.

Cielos despejados y posible calima

La situación anticiclónica dejará cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, sin precipitaciones significativas.

Durante las primeras horas podrán aparecer nubes bajas en el norte de Canarias, el Estrecho, Melilla, Galicia y algunos sectores del Cantábrico. También serán posibles bancos de niebla y brumas costeras, especialmente en el litoral gallego.

El ambiente podría volverse más turbio en algunas regiones por la presencia de polvo en suspensión. AEMET también contempla calima en Canarias conforme aumenten las temperaturas y descienda la capa húmeda.

El levante soplará con fuerza en el Estrecho

El viento será otro de los fenómenos destacados de la jornada. En el Estrecho y la campiña gaditana se esperan intervalos fuertes de levante, con rachas que pueden dificultar la circulación y aumentar el riesgo de propagación de los incendios.

En los litorales del sureste peninsular predominarán los vientos del nordeste, mientras en Canarias soplarán los alisios con intervalos fuertes. En el resto de España, el viento será generalmente flojo, con predominio de las componentes este y sur.

AEMET advierte de que la combinación de altas temperaturas, baja humedad y viento elevará progresivamente el peligro de incendios forestales hasta niveles extremos y puede dificultar las labores de extinción.

La ola de calor comenzará el miércoles

El episodio dará un paso más a partir del miércoles 29 de julio. AEMET prevé máximas de entre 39 y 41 grados en los principales valles del suroeste y valores de entre 40 y 42 grados en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste.

Durante el jueves persistirán las temperaturas muy elevadas, aunque el Cantábrico y parte del tercio norte podrían experimentar un pequeño alivio. El viernes, el calor volverá a intensificarse en el centro y el sur, con máximas que podrían alcanzar los 42 grados.

La duración definitiva dependerá de la evolución atmosférica, pero el organismo meteorológico no descarta que el episodio continúe durante parte de la próxima semana.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

El Ministerio de Sanidad recomienda beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed, evitar el alcohol y reducir las actividades físicas intensas durante las horas centrales.

También aconseja permanecer en lugares frescos o climatizados, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a las personas mayores, los niños, las embarazadas, los enfermos crónicos y quienes trabajan al aire libre.

La previsión y los avisos meteorológicos pueden cambiar durante la jornada. Las temperaturas, alertas y recomendaciones deben consultarse siempre en los canales oficiales de AEMET, Protección Civil y el Ministerio de Sanidad.