No existe un plazo automático para levantar una evacuación, aunque el incendio haya sido declarado estabilizado. La dirección de la emergencia debe comprobar el riesgo de reactivaciones, la seguridad de los accesos, el estado de las infraestructuras y la calidad del aire antes de permitir el regreso de los vecinos.

Información actualizada a las 09:15 horas del martes 28 de julio de 2026.

Miles de personas evacuadas por los incendios forestales en España permanecen pendientes de una de las decisiones más esperadas: cuándo podrán regresar a sus viviendas.

La autorización no depende únicamente de que las llamas hayan dejado de avanzar. Antes de abrir un municipio, una urbanización o una carretera, los responsables del operativo deben confirmar que el regreso puede realizarse sin poner en peligro a los residentes ni dificultar los trabajos de extinción.

Por esta razón, dos localidades afectadas por el mismo incendio pueden recibir instrucciones diferentes. Un municipio puede recuperar parcialmente a sus vecinos mientras otro, situado a pocos kilómetros, continúa evacuado.

¿Quién decide cuándo pueden regresar los evacuados?

La orden corresponde a la dirección de la emergencia, que toma la decisión a partir de las evaluaciones realizadas por los servicios de extinción, Protección Civil, las fuerzas de seguridad y los técnicos desplegados sobre el terreno.

La Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo se encuentran bajo una declaración de emergencia de interés nacional. Esta situación refuerza la dirección y coordinación del Ministerio del Interior, en colaboración con las administraciones autonómicas, los ayuntamientos y los servicios operativos.

Los bomberos y demás equipos técnicos informan sobre el comportamiento del fuego, las posibles reactivaciones y el estado de las zonas afectadas. A partir de estos datos, la dirección operativa puede mantener la evacuación, autorizar un regreso escalonado o permitir únicamente accesos puntuales y controlados.

Los alcaldes pueden transmitir la información y colaborar en el dispositivo, pero los vecinos no deben regresar hasta que exista una autorización expresa difundida por los canales oficiales.

Las cinco condiciones que se revisan antes del regreso

No existe una lista única aplicable de la misma manera en todos los incendios. Sin embargo, los operativos suelen analizar al menos estos cinco factores:

Riesgo de reactivación del fuego. Se comprueba que las llamas no puedan volver a avanzar hacia las viviendas por cambios de viento, focos calientes o materiales que continúan ardiendo. Seguridad de las carreteras y caminos. Los accesos deben encontrarse libres de fuego, humo intenso, vehículos de emergencia, desprendimientos y otros obstáculos. Estado de árboles, postes y tendidos eléctricos. Las altas temperaturas pueden dejar estructuras debilitadas con peligro de caída, incluso después de que el frente haya pasado. Calidad del aire. El humo y las partículas finas pueden resultar perjudiciales, especialmente para niños, personas mayores y pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Compatibilidad con las labores de extinción. La presencia de residentes no puede bloquear el paso de autobombas, maquinaria pesada, ambulancias o equipos que continúan enfriando y vigilando el perímetro.

Estas comprobaciones explican por qué el regreso puede retrasarse aunque las viviendas no hayan resultado alcanzadas directamente por las llamas.

Que el incendio esté estabilizado no significa que sea seguro volver

Uno de los errores más habituales consiste en interpretar que un incendio estabilizado ya no representa ningún peligro.

Un fuego se considera estabilizado cuando evoluciona dentro de las líneas de control previstas, aunque todavía no esté dominado completamente. Se declara controlado cuando sus frentes ya no tienen capacidad de progresar y extinguido cuando no quedan materiales en combustión capaces de reactivar el incendio.

La población no tiene que esperar necesariamente a la extinción total para regresar. Las autoridades pueden autorizar el realojo antes, siempre que la zona residencial sea segura y no exista un peligro razonable para los vecinos.

También puede ocurrir lo contrario: un incendio estabilizado puede mantener poblaciones evacuadas si persisten el humo, los cortes de carretera, los tendidos dañados o el riesgo de reproducciones.

El regreso puede ser escalonado y mantener restricciones

La vuelta a las viviendas no siempre implica recuperar inmediatamente la normalidad. Las autoridades pueden autorizar un regreso parcial, mantener el confinamiento dentro de las casas o limitar la circulación por determinadas calles.

En La Vall d’Uixó, Castellón, alrededor de 6.000 vecinos recibieron autorización para volver a cuatro barrios después de haber sido evacuados. Sin embargo, tuvieron que permanecer confinados temporalmente en sus domicilios mientras continuaba activo el incendio.

En Toledo, la mejora del perímetro permitió autorizar el realojo de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez, Pelahustán y Almendral de la Cañada. La evacuación se mantuvo en La Iglesuela y Sartajada porque la evaluación de seguridad era diferente.

Estos casos muestran que las decisiones pueden adoptarse municipio por municipio e incluso barrio por barrio.

¿Se puede entrar solo para recoger pertenencias?

Mientras permanezca activa una orden de evacuación, los residentes no pueden cruzar por iniciativa propia los controles de acceso, aunque pretendan recoger medicamentos, documentos, animales o enseres personales.

En algunas situaciones, la dirección de la emergencia puede organizar accesos puntuales acompañados por agentes. Estos permisos dependen de la evolución del incendio y no equivalen a una autorización general para regresar.

Entrar sin permiso puede exponer a la persona al fuego, al humo, a árboles inestables o a cables eléctricos. También puede obligar a los equipos de emergencia a abandonar temporalmente otras tareas para realizar un rescate.

La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil obliga a la ciudadanía a cumplir las órdenes e instrucciones de las autoridades durante una emergencia y establece que las restricciones deben mantenerse únicamente durante el tiempo estrictamente necesario.

Qué deben hacer las personas evacuadas

Los residentes deben permanecer atentos a los mensajes enviados por Protección Civil, el sistema ES-Alert, los servicios autonómicos del 112, los ayuntamientos y las fuerzas de seguridad.

No debe considerarse oficial un mensaje recibido únicamente a través de grupos privados de WhatsApp o redes sociales. Antes de desplazarse, conviene confirmar que la orden identifica claramente el municipio, barrio o urbanización autorizados.

Cuando se permita el regreso, es recomendable seguir la ruta indicada, no circular por caminos alternativos y respetar las zonas que continúen acordonadas.

Al llegar a la vivienda, no se deben tocar cables caídos, estructuras inestables ni recipientes que hayan estado expuestos al calor. Ante olor a gas, humo dentro del inmueble o daños importantes, se debe abandonar el lugar y comunicarlo al 112.

No hay una hora general para todos los evacuados

La duración de una evacuación puede ir desde unas horas hasta varios días. Depende del comportamiento del incendio, el viento, las temperaturas, la orografía, el estado de los accesos y los daños sufridos por cada zona.

Por eso, la declaración de un incendio como estabilizado o controlado no establece automáticamente la hora del regreso. La orden válida será siempre la comunicada expresamente por la dirección de la emergencia.

Nota importante: La situación de los incendios y las órdenes de evacuación pueden cambiar rápidamente. Los residentes no deben volver a sus viviendas hasta recibir una autorización oficial. La información debe comprobarse siempre en Protección Civil, el 112 autonómico, el Ministerio del Interior, la Guardia Civil, la Policía y los ayuntamientos afectados.