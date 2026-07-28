El martes 28 de julio de 2026 la programación nocturna incluye estrenos y emisiones puntuales que convierten la elección en una decisión deliberada: entretenimiento, información y al menos una cita fuerte.

Antes el dilema era “película o serie”; hoy suele ser “estreno/evento o programación asentada”. La opción A (lo destacado, lo impulsivo) genera tensión y sensación de evento; la opción B (lo fiable, lo de siempre) evita cambios de canal y funciona mejor si quieres mantener la televisión como fondo. Mi consejo práctico: combina ambos enfoques: empieza con una apuesta fuerte y reserva después un bloque estable para no perder el final.

Para decidir rápidamente, te doy la parrilla por cadena y señalo 3-4 imprescindibles en cada una: así pasas del zapping a una selección con sentido.

Parrilla de esta noche por cadena

Sin datos de parrilla

No se han incluido los programas y horarios de la parrilla por cadena; sin esa información no puedo listar contenidos concretos.

Qué elegir (método rápido)

A grandes rasgos: si quieres vivir la emisión como un evento, apuesta por la opción A y quédate hasta el final; si prefieres flexibilidad, elige la opción B y cambia sólo si algo realmente destaca. Valora también el ritmo del programa: emisiones con bloques cortos facilitan zapping, emisiones largas piden compromiso.

Mi propuesta: cuando me pases la parrilla (cadena, hora y programa) te marco los imprescindibles por cadena y te digo cuál encaja mejor con tu plan —“maratón”, “cita puntual” o “acompañamiento”.

Pega aquí la parrilla completa (aunque sea en texto) y te devuelvo la versión final con horarios reales y los 3-4 imprescindibles por cadena.