Madrid — El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha calificado de «razonablemente positivo» el trabajo llevado a cabo durante la última noche por los equipos de extinción. Según ha explicado, este avance permite afrontar con «un poco más de tranquilidad» las adversas condiciones climatológicas que se prevén a partir de este miércoles.

En declaraciones concedidas a TVE, el titular de Interior ha puesto en valor el gran esfuerzo de los efectivos desplegados, cuyo desempeño ha sido clave para contener el punto más crítico de la jornada anterior: el avance de las llamas en el norte del pantano de San Juan en dirección a Valdemaqueda, municipio que tuvo que ser evacuado este lunes.

Un frente común con frentes aún divididos

Marlaska ha aclarado que, aunque los focos de Ávila y Madrid se están gestionando de forma coordinada como un único gran incendio, aún no se ha producido una convergencia total ni absoluta entre ambos, a pesar de existir interconexiones intermitentes. Es precisamente esta separación parcial la que está permitiendo obtener mejores resultados en las labores de control.

Tras seis días de lucha ininterrumpida desde que se iniciaron las llamas el pasado jueves —período en el que ya se han devorado más de 70.000 hectáreas entre ambas provincias y que convierte al fuego iniciado en Burgohondo (Ávila) en el más grave de la historia de España—, el ministro ha evitado fijar una fecha para el fin de la emergencia nacional:

«Vamos a ir paso por paso. Hemos tenido días muy complicados y hoy estamos muy satisfechos del trabajo. Ahora es momento de consolidar lo avanzado durante la noche», enfatizó Marlaska.

Mantenimiento de la Emergencia Nacional y choque político

El responsable de Interior ha vuelto a defender la activación de la emergencia nacional (Nivel 3) decretada el pasado jueves por la noche —la primera vez en la historia que se aplica por incendios forestales—, mediante la cual el Gobierno central asumió la gestión directa del operativo. Asimismo, ha recordado que la Administración General del Estado pone siempre a disposición la totalidad de sus recursos, independientemente del nivel formal declarado.

Por otro lado, la gestión de la crisis ha reavivado la confrontación política. Marlaska ha respondido con dureza a las críticas de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, quien acusó al Ejecutivo de utilizar el cambio climático «como mantra» para ocultar una presunta «mala gestión» en materia de prevención.

El ministro ha instado al Partido Popular a ser «más cuidadoso y serio», señalando que dichas afirmaciones demuestran «un desconocimiento de lo que implica la nueva realidad de las emergencias». No obstante, ha zanjado la polémica asegurando que, por encima del debate político, «lo verdaderamente importante hoy es la gestión de esta emergencia».