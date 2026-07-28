Los equipos de emergencia afrontan este martes 28 de julio de 2026 una jornada decisiva en la lucha contra los incendios forestales activos en Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. El descenso nocturno de las temperaturas ha facilitado los trabajos, pero el aumento del calor y los cambios de viento previstos obligan a mantener la máxima precaución.

Información actualizada a las 08:15 horas del martes 28 de julio de 2026.

Los operativos de extinción continúan trabajando para asegurar los perímetros, evitar reactivaciones y proteger las poblaciones próximas a los principales incendios forestales de España.

Las próximas horas serán especialmente importantes antes de un nuevo empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con temperaturas elevadas, baja humedad y riesgo de propagación rápida de las llamas.

El incendio de Madrid mantiene la atención sobre el río Cofio

Los trabajos en el incendio de la Sierra Oeste de Madrid se han concentrado durante la madrugada en el entorno del río Cofio, considerado uno de los puntos más delicados del operativo.

Alrededor de 50 medios terrestres han aprovechado el descenso nocturno de las temperaturas para avanzar en las labores de contención. Más de 400 efectivos fueron movilizados durante la noche para reforzar las líneas de defensa al norte del embalse de San Juan y frenar el avance del fuego en dirección a Valdemaqueda.

Los servicios de emergencia consideran que los trabajos nocturnos han tenido una evolución favorable, aunque advierten de que el aumento de las temperaturas y el cambio de viento previsto pueden volver a dificultar las tareas de extinción.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido prudencia a la población y ha insistido en la necesidad de respetar los confinamientos, desalojos, cortes de carreteras y demás restricciones establecidas por los responsables de la emergencia.

Castellón reactiva los medios aéreos en La Vall d’Uixó

Los medios aéreos vuelven a incorporarse este martes al operativo desplegado en el incendio de La Vall d’Uixó, en Castellón. Los responsables de extinción esperan aprovechar unas horas de viento más suave y mayor humedad para avanzar en la estabilización del perímetro.

El incendio continúa activo después de afectar a aproximadamente 8.500 hectáreas de masa forestal. Alrededor de 6.000 vecinos han recibido autorización para regresar a sus viviendas, aunque con restricciones de movilidad y la obligación de permanecer confinados hasta que las autoridades modifiquen las instrucciones.

Cerca de 10.000 personas de otros municipios del entorno continúan desalojadas mientras los equipos trabajan para impedir nuevas reactivaciones en las zonas más sensibles de la Sierra de Espadán.

Ávila continúa bajo vigilancia por la evolución del fuego

En Ávila, los operativos mantienen una vigilancia permanente sobre los municipios próximos al incendio. La situación continúa siendo especialmente delicada en localidades como Casavieja, donde numerosos vecinos han vivido momentos de gran preocupación ante la proximidad de las llamas.

Los equipos de extinción trabajan para consolidar las zonas que han experimentado una mejor evolución y evitar que el incremento de las temperaturas provoque reproducciones dentro del perímetro.

Las autoridades mantienen restricciones, desalojos y medidas preventivas en función de la evolución del incendio y piden a los ciudadanos que no regresen a las zonas afectadas sin autorización.

Castilla y León restringe el uso de maquinaria agrícola

La Junta de Castilla y León ha activado una nueva situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales entre el 28 y el 31 de julio.

Entre las medidas adoptadas se encuentra la prohibición de utilizar maquinaria autopropulsada agrícola y forestal entre las 12:00 y las 20:00 horas en montes y terrenos agrícolas situados a menos de 400 metros de zonas forestales.

La restricción afecta a actividades como la cosecha, el empacado de cereal o forraje y el uso de desbrozadoras y otra maquinaria que pueda generar chispas o elevar el riesgo de ignición.

Las previsiones apuntan a temperaturas máximas de entre 36 y 39 grados, humedades inferiores al 10 % y posibles rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Toledo mantiene el dispositivo de prevención y vigilancia

Los efectivos desplegados en Toledo continúan vigilando los sectores afectados y consolidando el perímetro para impedir nuevas reproducciones.

La evolución experimentada durante las últimas horas ha permitido el regreso de habitantes de varios municipios evacuados, aunque las autoridades recuerdan que la emergencia no ha terminado y que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Los incendios de Madrid, Ávila y Toledo han afectado conjuntamente a decenas de miles de hectáreas y han obligado a realizar evacuaciones, confinamientos y cortes de carreteras.

El Gobierno prepara ayudas para trabajadores y zonas afectadas

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un paquete de medidas para los trabajadores que no puedan acudir a sus empleos como consecuencia de evacuaciones, confinamientos, cortes de carreteras o daños provocados por los incendios.

Las medidas anunciadas incluyen una prestación extraordinaria para cubrir la inactividad laboral y permisos especiales relacionados con las consecuencias de las emergencias.

El Gobierno también prevé declarar los territorios afectados como zonas gravemente perjudicadas por una emergencia de protección civil. Este procedimiento permitirá activar ayudas para viviendas, negocios, explotaciones agrícolas, infraestructuras municipales y otros bienes dañados.

Continúa la asistencia a agricultores y ganaderos

Las administraciones y organizaciones agrarias mantienen la distribución de alimento para los animales y la asistencia a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas.

También continúa la evaluación de los daños en cultivos, instalaciones, viviendas y negocios, un proceso necesario para determinar el alcance de las ayudas públicas y de las indemnizaciones correspondientes.

En la Comunidad de Madrid se han movilizado cientos de miles de kilos de forraje y pienso para atender a los animales afectados por el incendio de la Sierra Oeste.

Las condiciones meteorológicas marcarán la evolución

El aumento de las temperaturas, la baja humedad y los cambios de viento volverán a condicionar durante este martes los trabajos de extinción.

Los responsables de los operativos intentarán aprovechar las horas más favorables para reforzar los perímetros y reducir el riesgo de propagación antes de la llegada de un nuevo episodio de calor intenso.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos por las zonas afectadas, no acercarse a los incendios, respetar los controles de seguridad y comunicar inmediatamente cualquier columna de humo o nuevo foco a través del teléfono de emergencias 112.

Nota importante: Esta información tiene carácter informativo y puede cambiar a medida que evolucionen los incendios. Las órdenes de evacuación, confinamiento, circulación y regreso a las viviendas deben consultarse siempre en las fuentes oficiales de Protección Civil, los servicios autonómicos de emergencias, la Dirección General de Tráfico, la Agencia Estatal de Meteorología y el teléfono 112.