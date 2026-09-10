La crisis migratoria que afecta a Ceuta ha sido un tema central en la intervención del expresidente José María Aznar, quien ha utilizado su plataforma en Madrid para vincular la situación de la ciudad con la política exterior española y el deterioro de las relaciones con Israel.

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Aznar ha subrayado la necesidad urgente de recuperar una relación normalizada entre España e Israel, a quien considera un aliado estratégico. Según él, «en estos días comprobamos las consecuencias de distanciarnos de aliados relevantes, aquellos con los que debemos contar en momentos de crisis», ha manifestado.

El expresidente ha criticado lo que ha denominado «oportunismo ventajista y prejuicio ideológico» en la política del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el Estado israelí, afirmando que España ha cometido un error al alejarse de Israel.

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Aznar sostiene que es fundamental para España reconocer que «Israel es la línea de defensa más oriental de Occidente y España pertenece a Occidente». Con base en esta premisa, argumenta que el país debe restaurar sus vínculos con Israel ante posibles crisis futuras.

Su intervención se produce en un momento crítico para Ceuta, que sigue lidiando con las secuelas de la entrada masiva de inmigrantes del pasado 30 de julio, mientras el debate político se centra en la seguridad de la frontera y las relaciones con Marruecos.

Aznar también ha hecho hincapié en la necesidad de que España no olvide aspectos esenciales de geografía e historia para gestionar correctamente su política exterior. La postura del expresidente resalta el contraste con la política actual, que ha reconocido al Estado palestino y sido crítica con la actuación israelí en Gaza.