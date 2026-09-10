El líder de la oposición unifica el discurso del partido para evitar contradicciones y acusa al Ejecutivo central de estar «noqueado» y atacar al CNI para encubrir la gestión fronteriza.

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado una instrucción interna de máxima cautela a los barones territoriales y a la dirección nacional para articular una respuesta política coordinada tras la desclasificación de los documentos oficiales sobre la crisis migratoria vivida en Ceuta a finales de julio. A través de un mensaje directo enviado a la cúpula directiva de la formación, el líder de la oposición instó a mantener la prudencia y evitar pronunciamientos individuales disonantes, defendiendo que la estrategia de fiscalización parlamentaria debe centralizarse desde la sede de Génova ante la previsión de que salgan a la luz nuevas revelaciones en los próximos días.

En el escrito dirigido a los dirigentes populares, Feijóo califica la difusión de estos informes por parte de la administración como una maniobra de «voladura controlada» destinada a amortiguar el impacto público del desborde fronterizo. El líder del PP sostuvo ante sus barones que la posición del Gobierno de Pedro Sánchez es de máxima vulnerabilidad política, remarcando la importancia de actuar con disciplina organizativa en un momento clave de la legislatura. La consigna interna busca cohesionar el argumentario de la formación conservadora frente a la gestión de las relaciones bilaterales con Marruecos y el papel de los servicios de información.

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La posición fijada desde la cúpula popular se fundamenta en uno de los cuarenta expedientes desclasificados por la administración del Estado, el cual constata que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) notificó formalmente tanto al Ejecutivo central como a las autoridades marroquíes la víspera de la irrupción masiva. Según recoge la documentación de los servicios secretos, los analistas alertaron explícitamente sobre el riesgo de «posibles intentos de entrada» a nado coincidiendo con la conmemoración de la Fiesta del Trono el 30 de julio, desmontando la tesis oficial sostenida inicialmente por el Gabinete ministerial sobre la imprevista naturaleza del episodio.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, censuró con dureza las explicaciones públicas ofrecidas por el presidente del Gobierno en redes sociales, donde insistió en la imposibilidad de anticipar el flujo migratorio. Muñoz acusó al Ejecutivo de poner en tela de juicio el trabajo técnico de los servicios secretos del Estado únicamente para eludir responsabilidades políticas tras haber quedado al descubierto los avisos previos. Desde la portavocía parlamentaria se considera que el Gobierno atraviesa una situación de parálisis ante la opinión pública por haber priorizado el choque contra el estamento de inteligencia frente a la asunción de errores en la protección del perímetro fronterizo de la ciudad autónoma.