La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves que el Gobierno trabaja de forma coordinada y ha rechazado que existan discrepancias internas en relación con los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

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“No hay que buscar discrepancias donde no las hay”, ha afirmado Robles al ser preguntada por las diferentes interpretaciones que están surgiendo tras la publicación de los informes y las posteriores explicaciones del Ejecutivo sobre las alertas previas a la crisis.

Robles ha enfatizado que “cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo”, en respuesta a la posibilidad de que deban revisarse los protocolos del CNI para afrontar situaciones similares en el futuro.

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La ministra ha calificado de “imprevisible” el escenario que resultó en la crisis en Ceuta, mencionando que hay circunstancias cuya magnitud puede ser difícil de anticipar.

Sus declaraciones se producen mientras el Gobierno recibe críticas de diversos grupos políticos por la gestión de las alertas previas a la entrada masiva y por las explicaciones ofrecidas tras conocerse los informes del CNI.

Robles ha realizado estas declaraciones en Toro (Zamora), durante su visita a las obras del nuevo cuartel de Monte la Reina, mientras la tensión entre Interior y Defensa sobre el tema sigue siendo palpable.