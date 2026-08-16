El Real Madrid afronta este domingo 16 de agosto su último partido de preparación antes de comenzar oficialmente la temporada 2026/2027. El conjunto blanco visitará al Schalke 04 en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen, en un amistoso que servirá como última prueba para José Mourinho antes del estreno en LaLiga.

El encuentro entre Schalke 04 y Real Madrid comenzará a las 17:00 horas, horario peninsular español, y podrá verse gratis en directo a través de Realmadrid TV y RM Play, según ha confirmado oficialmente el club madridista.

El partido será el cuarto compromiso de pretemporada del conjunto blanco y permitirá al cuerpo técnico realizar los últimos ajustes antes de entrar de lleno en la competición oficial.

Horario del Schalke 04 – Real Madrid

El encuentro se disputará con los siguientes datos:

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026

Hora: 17:00 horas

Estadio: Veltins-Arena

Ciudad: Gelsenkirchen (Alemania)

Competición: amistoso de pretemporada 2026/2027

El Veltins-Arena, estadio del Schalke 04, cuenta con capacidad para alrededor de 62.000 espectadores y celebra este año el 25 aniversario de su inauguración.

Dónde ver gratis el Schalke 04 – Real Madrid

El Schalke 04 – Real Madrid se podrá ver gratis en España a través de Realmadrid TV. El canal oficial del conjunto blanco ofrecerá en directo el encuentro desde Alemania.

También estará disponible online mediante RM Play, la plataforma audiovisual oficial del Real Madrid.

Web oficial del Real Madrid

De esta manera, los aficionados madridistas tendrán la posibilidad de seguir gratuitamente el último ensayo del equipo antes del comienzo de los partidos oficiales.

Última prueba para el Real Madrid de Mourinho

El encuentro ante el Schalke será especialmente importante para José Mourinho, que tendrá una última oportunidad para comprobar el estado de su plantilla y realizar pruebas antes del inicio de LaLiga.

El técnico portugués ya dispone de prácticamente toda la plantilla tras la incorporación de los internacionales que disfrutaron de más días de descanso después del Mundial. Jude Bellingham ha sido uno de los últimos jugadores en reincorporarse al trabajo con el grupo.

El choque también permitirá seguir la adaptación de las nuevas piezas de un Real Madrid que afronta una temporada con grandes objetivos tanto en España como en Europa.

El Real Madrid ultima su preparación antes de LaLiga

El conjunto madridista llega al encuentro después de imponerse por 0-1 al Deportivo de La Coruña en el Trofeo Teresa Herrera, disputado en Riazor. Brahim Díaz fue el autor del tanto que decidió el amistoso.

Después de visitar al Schalke, el Real Madrid cerrará definitivamente su preparación y centrará todos sus esfuerzos en LaLiga. Su primer encuentro liguero está previsto para el sábado 22 de agosto frente al Espanyol, correspondiente a la segunda jornada del campeonato.

El Schalke 04-Real Madrid se presenta así como el último examen del conjunto blanco antes de comenzar una temporada 2026/2027 en la que volverá a aspirar a todos los títulos.