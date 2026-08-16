La SD Eibar y el CD Tenerife se enfrentan este domingo 16 de agosto en la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027. Ipurua será el escenario del estreno liguero de dos equipos que buscarán comenzar el nuevo campeonato sumando los primeros tres puntos.

El encuentro comenzará a las 17:00 horas, horario peninsular español (16:00 horas en Canarias). El Tenerife regresa a Segunda División después de conseguir el ascenso, mientras que el Eibar afronta otra temporada en la categoría con la intención de competir desde el comienzo.

El conjunto armero llega además al inicio de LaLiga después de completar una pretemporada sin derrotas. El Eibar empató contra Alavés, Athletic y Real Unión y consiguió victorias frente al Sanse y Arenas, dejando buenas sensaciones antes de su estreno oficial.

El Tenerife, por su parte, cerró su preparación imponiéndose al Leganés en la tanda de penaltis después de terminar el encuentro sin goles. Ahora comienza su regreso a LaLiga Hypermotion con una exigente visita a Ipurua.

Horario del Eibar – Tenerife

El partido entre SD Eibar y CD Tenerife se disputa con los siguientes datos:

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026

Hora peninsular: 17:00 horas

Hora en Canarias: 16:00 horas

Estadio: Municipal de Ipurua, Eibar

Competición: LaLiga Hypermotion 2026/2027

Jornada: 1

Dónde ver por televisión el Eibar – Tenerife

El Eibar – Tenerife podrá verse gratis y en abierto en Canarias a través de Televisión Canaria, que ha elegido este encuentro para iniciar sus retransmisiones del CD Tenerife durante la temporada 2026/2027.

Además, LaLiga Hypermotion cuenta esta temporada con cobertura íntegra a través de los operadores que distribuyen sus derechos televisivos. Movistar Plus+ ha confirmado que ofrecerá los 462 encuentros de la fase regular, además del playoff de ascenso.

Consultar dónde ver LaLiga Hypermotion

El Eibar llega invicto tras la pretemporada

El conjunto armero afronta su estreno oficial con buenas sensaciones. El Eibar ha terminado sus cinco partidos de preparación sin conocer la derrota, incluyendo pruebas ante rivales de Primera División como Athletic Club y Deportivo Alavés.

Ipurua volverá a ser uno de los grandes apoyos del equipo durante una temporada en la que la regularidad como local será fundamental para mantenerse en la pelea por sus objetivos.

El Tenerife regresa a LaLiga Hypermotion

Para el CD Tenerife, el encuentro tiene un significado especial. El conjunto canario vuelve a Segunda División y afrontará su primer partido de la temporada lejos del Heliodoro Rodríguez López.

Los blanquiazules llegan después de cerrar la pretemporada ante el Leganés, encuentro en el que empataron 0-0 y terminaron adjudicándose el Trofeo Pepino de Oro en la tanda de penaltis.

El duelo de Ipurua será, por tanto, la primera oportunidad para medir el nivel competitivo de Eibar y Tenerife en una nueva temporada de LaLiga Hypermotion que vuelve a presentarse especialmente igualada.