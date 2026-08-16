El RCD Espanyol y el Levante UD se enfrentan este domingo 16 de agosto en la primera jornada de LaLiga EA Sports 2026/2027. El RCDE Stadium será el escenario del estreno liguero de ambos conjuntos, que buscarán comenzar el nuevo campeonato sumando los primeros tres puntos.

El encuentro comenzará a las 19:00 horas, horario peninsular español, un horario confirmado dentro de la programación de la jornada inaugural. El partido llega después del Racing de Santander-Villarreal y será una de las principales citas de la tarde del domingo.

El Espanyol comenzará el campeonato ante su afición con la intención de convertir su estadio en uno de sus principales puntos fuertes durante la temporada. Enfrente estará un Levante que tratará de conseguir un resultado positivo a domicilio en su primer compromiso oficial del curso.

Horario del Espanyol – Levante

El encuentro entre RCD Espanyol y Levante UD se disputará con los siguientes datos:

Fecha: domingo 16 de agosto de 2026

Hora: 19:00 horas

Estadio: RCDE Stadium, Cornellà de Llobregat

Competición: LaLiga EA Sports 2026/2027

Jornada: 1

Dónde ver por televisión el Espanyol – Levante

El Espanyol – Levante podrá verse en directo en España a través de M+ LALIGA y M+ LALIGA HDR. Movistar Plus+ tiene programada la previa desde las 18:30 horas y la retransmisión del encuentro desde las 18:54, minutos antes del pitido inicial.

M+ LALIGA está disponible en el dial 54 de Movistar Plus+ y el 110 de Orange TV, mientras que M+ LALIGA HDR puede encontrarse en el dial 440 de Movistar Plus+ y el 111 de Orange TV. También estará disponible LaLiga TV Bar para establecimientos públicos.

El Espanyol comienza LaLiga ante su afición

El conjunto blanquiazul tendrá la oportunidad de abrir la temporada jugando en casa. El apoyo del RCDE Stadium será uno de los factores que intentará aprovechar el equipo para conseguir su primera victoria y empezar el campeonato con buenas sensaciones.

La primera jornada servirá además para comprobar el estado del nuevo proyecto del Espanyol después de una pretemporada marcada por la preparación física, los movimientos del mercado y los ajustes de la plantilla.

Después de recibir al Levante, el calendario aumentará considerablemente su dificultad para los catalanes, que tendrán al Real Madrid como siguiente rival en el RCDE Stadium.

El Levante busca comenzar puntuando a domicilio

El Levante afrontará su primer desplazamiento de la temporada con el objetivo de regresar de Barcelona con puntos. El conjunto valenciano tendrá que superar a un Espanyol que tratará de imponer su condición de local desde los primeros minutos.

Ambos equipos parten con cero puntos al tratarse de la jornada inaugural, por lo que una victoria permitiría situarse desde el comienzo en la zona alta de la clasificación.

El Espanyol-Levante será uno de los encuentros del domingo en una primera jornada de LaLiga EA Sports que presenta un calendario excepcionalmente amplio debido al aplazamiento de varios partidos tras el Mundial de 2026.