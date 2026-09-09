El conjunto azulgrana debuta este miércoles 9 de septiembre en Europa en el Spotify Camp Nou a las 18:45 horas ante un rival invicto en Países Bajos, dirigido por Giovanni van Bronckhorst y que arrastra once salidas europeas sin vencer

El F.C. Barcelona inicia este miércoles 9 de septiembre de 2026 su trayectoria en la Champions League con la disputa de la primera jornada europea. El feudo azulgrana, el Spotify Camp Nou, acogerá a las 18:45 horas el enfrentamiento entre la escuadra catalana y el Feyenoord. El equipo adiestrado por Hansi Flick busca trasladar a la máxima competición continental el sólido momento de forma que atraviesa en el arranque del campeonato nacional, donde ha sumado un pleno de triunfos.

Lee tambien: Dónde ver la F1 en Madrid sin entrada: televisión, plataformas y la ‘Fan Zone’ de Callao para el Gran Premio en Madring

Un Barcelona en racha recibe a un Feyenoord invicto en su liga

El cuadro de Hansi Flick llega al debut europeo reforzado tras un inicio perfecto en LaLiga, habiendo ratificado sus buenas sensaciones con una contundente victoria por 5-0 frente al Valencia en su último compromiso disputado. La intención del bloque barcelonista es afianzar su dinámica ganadora en el estreno continental ante su afición.

Por su parte, el Feyenoord aterriza en la Ciudad Condal ofreciendo también garantías en el ámbito local. El conjunto de Rotterdam permanece invicto en el campeonato de Países Bajos. El banquillo neerlandés cuenta además con un aliciente especial, ya que está liderado por el exjugador azulgrana Giovanni van Bronckhorst, quien regresa a la que fue su casa durante su etapa como futbolista.

Lee tambien: Liverpool vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver por TV el partido de la Champions League Tribuna.com

Precedentes de 1974 y una racha negativa del conjunto visitante en Europa

El historial de enfrentamientos directos entre el F.C. Barcelona y el Feyenoord cuenta con antecedentes escasos. El último precedente registrado entre ambas entidades se remonta al año 1974, en un choque que concluyó con victoria para la escuadra española.

Más allá del antecedente histórico, el equipo neerlandés encara el duelo con una estadística adversa en sus desplazamientos internacionales. El Feyenoord acumula un registro negativo de once partidos consecutivos sin lograr el triunfo como visitante en competiciones europeas, un factor estadístico que buscará romper sobre el césped del Spotify Camp Nou.

Horario del Barcelona – Feyenoord y arbitraje a cargo de Sven Jablonski

El partido entre el Barcelona y el Feyenoord dará comienzo a las 18:45 horas de este miércoles 9 de septiembre, fijado en el horario peninsular español. La UEFA ha designado al colegiado alemán Sven Jablonski como el árbitro encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego durante el desarrollo de la contienda.

Dónde ver el Barcelona vs Feyenoord hoy por televisión y en directo online

La retransmisión en directo del choque de la Champions League se podrá seguir en España a través de las siguientes opciones televisivas de pago y plataformas autorizadas: