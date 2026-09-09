El equipo de Diego Pablo Simeone arranca la fase de liga de la edición 2026-27 en Anfield con la ilusión añadida de alcanzar la final del torneo, que se disputará en el Estadio Metropolitano

El Atlético de Madrid arranca este miércoles 9 de septiembre de 2026 su andadura en la UEFA Champions League 2026-27 rindiendo visita a un escenario de máxima exigencia europea como Anfield, donde se medirá al Liverpool a las 21.00 horas. El conjunto adiestrado por Diego Pablo Simeone inicia el torneo en la que supone su decimocuarta participación consecutiva en la máxima competición continental. El choque ante el bloque inglés marca el punto de partida en la fase de liga, en una edición cargada de simbolismo para la entidad madrileña al ser el Estadio Metropolitano la sede designada para albergar la gran final.

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El sueño de la final en el Metropolitano y los antecedentes rojiblancos

El incentivo de pelear por estar en el duelo definitivo del 5 de junio de 2027 en su propio estadio impulsa la ambición del club rojiblanco. La escuadra madrileña persigue alzar la primera Copa de Europa de su historia, un trofeo que se le ha resistido tras quedarse a las puertas del éxito en tres finales continentales.

El historial del Atlético en la competición recuerda la final disputada en 1974 y los subcampeonatos de 2014 y 2016, estos dos últimos ya bajo la dirección técnica de Simeone. En la pasada edición del torneo, el cuadro colchonero alcanzó las semifinales, ronda en la que cayó eliminado ante el Arsenal por un solo gol de diferencia que le privó de disputar la cita en Budapest.

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Un escenario exigente: recuerdos y estadísticas frente al Liverpool

La visita a Anfield sitúa nuevamente al Atlético frente a un rival conocido en el inicio de la andadura europea. Durante la primera jornada del curso anterior, ambos equipos se vieron las caras en el feudo inglés en un partido que se resolvió con victoria local por 3-2 mediante un tanto de Virgil van Dijk en el tiempo añadido. En aquella ocasión, el conjunto colchonero logró igualar provisionalmente un 2-0 en contra con un doblete de Marcos Llorente, aunque acabó marchándose de vacío.

El recuerdo de mayor impacto para el equipo rojiblanco en este recinto corresponde a los octavos de final de la temporada 2019-20. En aquella eliminatoria, los hombres de Simeone vencieron por 2-3 en la prórroga con dos dianas de Marcos Llorente y un gol de Álvaro Morata para certificar el pase de ronda. En el cómputo global de sus enfrentamientos oficiales, Liverpool y Atlético han medido sus fuerzas en nueve ocasiones, con un balance de tres victorias para el bando español, dos empates y cuatro triunfos para el equipo británico.

La situación de ambos equipos y un calendario exigente

El estreno en la Champions League llega precedido por dinámicas contrapuestas en los torneos nacionales. El Atlético de Madrid visita suelo inglés tras encajar una derrota por 3-0 frente al Athletic Club en San Mamés en su último compromiso de LaLiga. Por su parte, el Liverpool afronta la cita internacional en calidad de invicto en su liga doméstica, habiendo certificado su primera victoria del campeonato tras imponerse al Ipswich.

El calendario previsto para la fase de liga presenta un nivel de dificultad alto para el grupo dirigido por Simeone. Tras el paso por Anfield, el itinerario europeo incluirá la visita al Metropolitano de rivales de la talla del Manchester United y del Bayern de Múnich. La meta trazada por la entidad rojiblanca consiste en finalizar entre los ocho primeros clasificados para obtener el acceso directo a los octavos de final y evitar el cruce de la eliminatoria intermedia.

Horario del Liverpool-Atlético de Madrid y arbitraje de Davide Massa

El partido correspondiente a la primera jornada de la Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid se celebrará el miércoles 9 de septiembre de 2026, con pitido inicial fijado a las 21.00 horas en el estadio de Anfield. La UEFA ha designado al árbitro italiano Davide Massa para dirigir el choque sobre el terreno de juego.

Dónde ver hoy el Liverpool vs. Atlético de Madrid por TV y en directo

La retransmisión televisiva en España del estreno del conjunto rojiblanco en la Champions League 2026-27 se podrá seguir a través de la plataforma de pago Movistar Plus+.