La competición afronta la prueba más llana de la 81ª edición en la última semana del trazado global, que finalizará próximamente en Granada tras el abandono de Tadej Pogacar

La 81ª edición de La Vuelta Ciclista a España entra de lleno en su última y decisiva semana de competición. Este miércoles 9 de septiembre se disputa la etapa 17, una jornada de 185 kilómetros con salida en Dos Hermanas y meta en Sevilla reservada a los especialistas en el esprint. El pelotón avanza en el tramo final de un itinerario global que consta de 3.275 kilómetros repartidos en 21 jornadas (cuatro llanas, cuatro onduladas, cuatro de media montaña, seis de montaña, una ondulada con final en alto y dos contrarrelojes individuales). Una ronda caracterizada por el abandono de Tadej Pogacar tras sufrir una caída y por un itinerario internacional que arrancó en Mónaco y cruzó por Francia y Andorra antes de instalarse en territorio español, con el desenlace definitivo cada vez más próximo en Granada.

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Horario de la etapa 17 de La Vuelta 2026: salida y llegada a meta

La decimoséptima etapa de La Vuelta Ciclista a España 2026 iniciará su marcha hoy, miércoles 9 de septiembre, a las 13:00 horas (horarios en paso peninsular) con la correspondiente salida neutralizada desde el municipio de Dos Hermanas. Según los cálculos previsionales establecidos por la organización de la ronda española, el paso de los corredores por la línea de meta situada en Sevilla se prevé en torno a las 17:19 horas (una hora menos en el archipiélago canario).

Recorrido y perfil: la jornada más llana de toda la ronda española

El trayecto de 185 kilómetros entre Dos Hermanas y la capital hispalense constituye la tercera jornada llana de las cuatro proyectadas en el itinerario de esta 81ª edición. Diseñada para culminar mediante una llegada masiva, la decimoséptima jornada destaca por la ausencia total de dificultades montañosas: el pelotón no tendrá que ascender ningún puerto de montaña a lo largo del día, lo que convierte a este itinerario en la prueba más llana de toda la presente edición de La Vuelta.

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En cuanto al trazado por la provincia, los ciclistas cruzarán distintos puntos geográficos antes de encarar la recta final hacia la meta. El itinerario contempla el paso por los términos municipales de Los Palacios, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera, Alcalá de Guadaira, Carmona y La Rinconada.

Dónde ver hoy La Vuelta a España por televisión y en directo online

La retransmisión televisiva de la etapa 17 se podrá seguir mediante distintas alternativas en directo: