Un doblete de Marc Bartra, un gol de Troy Parrott y la expulsión de Ethan Mbappé decantan un intenso duelo en Francia donde los de Manuel Pellegrini voltearon el marcador tras el descanso

El Real Betis ha vuelto a disputar un partido de la máxima competición europea de clubes 21 años después de su única participación histórica. El cuadro andaluz, asentado en los puestos nobles de la tabla liguera pero con la cuenta pendiente internacional tras su eliminación en los cuartos de final de la Europa League la pasada campaña, certificó una trabajada victoria por 2-3 en la cancha del Lille. Un doblete de Marc Bartra y una diana de Troy Parrott en la segunda mitad sirvieron para remontar el resultado adverso del primer tiempo, en un choque marcado también por la tarjeta roja directa que vio el local Ethan Mbappé.

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Golpe inicial del Lille y reacción de Marc Bartra en el primer tiempo

El conjunto verdiblanco saltó al terreno de juego con una propuesta valiente, adueñándose del control en el centro del campo y ejerciendo una presión efectiva para recuperar el balón con frecuencia. Las primeras aproximaciones corrieron a cargo de Isco y Riquelme, cuyos lanzamientos avisaron a la zaga local. Sin embargo, fue el equipo dirigido por Davide Ancelotti el que logró adelantarse en el marcador. Un centro al segundo palo servido por Ethan Mbappé sorprendió a la defensa visitante y permitió a Ayase Ueda rematar completamente liberado en el segundo palo para anotar el 1-0.

Tras el tanto inicial, los locales se crecieron, asfixiando la salida de balón del equipo bético e impidiendo la articulación de contragolpes. El bando de Manuel Pellegrini atravesó minutos de sufrimiento sobre el verde, perdiendo acomodo con el paso del tiempo. Pese a las dificultades, en el minuto 33 un centro lateral ejecutado por Pablo Fornals encontró el desmarque en carrera de Marc Bartra, quien conectó un potente testarazo para perforar las redes del Lille y situar el empate temporal.

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La igualada duró muy poco sobre el terreno de juego. El Real Betis concedió un saque de esquina posterior que Perrin envió hacia la posición de Alexsandro Ribeiro, quien conectó un remate de cabeza para batir la portería andaluza y volver a poner por delante al conjunto francés. Antes de tomar el camino hacia los vestuarios, Troy Parrott dispuso de una oportunidad de oro para igualar el choque tras recibir un servicio en el segundo palo de Isco Alarcón, pero el remate del atacante irlandés se marchó por encima del travesaño.

Remontada verdiblanca, revisión del VAR y expulsión de Ethan Mbappé

Nada más reanudarse el encuentro tras el descanso, Marc Bartra volvió a ver puerta para anotar el segundo tanto de su cuenta particular. El central peinó en el área pequeña una falta lateral colgada con rosca por Isco Alarcón, devolviendo las tablas al luminoso. En pleno momento de empuje, el cuadro del Guadalquivir mantuvo el ritmo hasta culminar la remontada por mediación de Troy Parrott. El fichaje veraniego del Betis aprovechó un balón al espacio enviado por Riquelme, realizó un recorte ante Alexsandro y superó al guardameta Ozer con un disparo cruzado para establecer el 2-3 definitivo.

Instantes después de la diana visitante, la preocupación se trasladó a las filas andaluzas cuando el árbitro del encuentro acudió a revisar el monitor del VAR. La intervención de la tecnología no estuvo motivada por la validez del gol bético, sino por una acción punible de Ethan Mbappé sobre Natan. El jugador del Lille propinó un codazo en el rostro al defensor verdiblanco, acción que conllevó su expulsión directa tras ver la tarjeta roja.

En el tramo final de la contienda, el Lille fue recuperando progresivamente el control de la medular a medida que el Real Betis reculaba metros hacia su propio marco. A pesar de contar con un jugador más sobre el césped, la escuadra de Pellegrini terminó sufriendo y pidiendo la hora ante el empuje ofensivo del equipo francés, cuyo esfuerzo final resultó fútil para evitar el triunfo del equipo sevillano en su retorno a la Champions League.