El conjunto castellonense compitió a gran nivel durante 80 minutos y logró igualar el choque con un gol de Mouriño, pero la contundencia alemana y un penalti en los últimos minutos decantaron el estreno europeo

El Villarreal inició su participación en la presente edición de la Champions League con una ajustada derrota por 3-2 en el feudo del Borussia Dortmund. El encuentro estuvo marcado por el acierto y la contundencia en las áreas en la segunda mitad, momento en el que se desencadenó una secuencia de goles y acciones decisivas. El equipo dirigido por Íñigo Pérez completó 80 minutos a un notable nivel competitivo, neutralizando las virtudes de su oponente; sin embargo, no logró certificar su ventaja tras igualar el choque y terminó pagando un tramo final de alta eficacia por parte del bloque germano. Pese al desconcierto de los últimos minutos, la escuadra española dispuso de opciones matemáticas de igualar hasta el pitido final.

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Solidez táctica castellonense y ocasiones repartidas en el primer tiempo

El plan de juego diseñado por el Villarreal funcionó con precisión durante la primera mitad. El despliegue físico y el músculo exhibido en la medular permitieron neutralizar las habituales transiciones rápidas del Borussia Dortmund, impidiendo que el cuadro local pudiera correr con fluidez. En esta versión solidaria y comprometida, el conjunto visitante fue el primero en generar peligro mediante un remate picado de cabeza a cargo de Pau Navarro que se marchó fuera. Por su parte, el Borussia Dortmund buscó la réplica mediante envíos largos dirigidos a Guirassy.

Con el paso de los minutos, Mikautadze dispuso de una oportunidad con un remate en semifallo, mientras que Buchanan obligó a intervenir al guardameta Kobel con un lejano disparo que rozó el primer tanto. A pesar de no ostentar el dominio absoluto de la posesión del balón, el equipo de Íñigo Pérez se mostró cómodo sobre el terreno de juego. El único tramo de sufrimiento visitante aconteció en los instantes previos al descanso, cuando la presión alemana encerró al Villarreal en su propia área. En la ocasión más clara del primer acto para los locales, el portero Gulácsi repelió un mano a mano frente a Guirassy para mantener el empate sin goles antes del intermedio.

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De la internada de Beier al cabezazo de Mouriño

El Borussia Dortmund mantuvo la inercia ofensiva en la reanudación del encuentro. Nada más arrancar el segundo tiempo, Nwaneri rozó el tanto inaugural con un potente disparo desde la demarcación frontal que impactó directamente en el poste con Gulácsi ya batido. La insistencia alemana obtuvo premio poco después en una acción por la banda de Beier, cuyo centro al interior del área fue introducido en su propia portería por el defensor Renato Veiga en su intento por despejar el esférico.

La reacción del Villarreal no se hizo esperar. Tras una clara ocasión de Oluwaseyi con un testarazo alto en el área pequeña, la entrada al campo de Pépé y Moleiro otorgó un mayor caudal de energía y calidad técnica al ataque castellonense. Comesaña avisó primero con un tiro raso atajado por Kobel, pero fue Mouriño quien firmó la igualada provisional al conectar un certero remate de cabeza que batió al portero suizo. En pleno desconcierto local, Kobel evitó la remontada visitante apenas dos minutos después tras desviar un peligroso remate de Buchanan.

Desenlace caótico: sentencia de Guirassy y opciones hasta el último segundo

El conjunto germano logró rehacerse paulatinamente apoyado en los cambios estratégicos. La réplica del Borussia Dortmund se tradujo en el 2-1 cuando Guirassy empujó a la red en boca de gol una asistencia servida por Fabio Silva. Sin tiempo para asimilar el golpe, una acción posterior derivó en un penalti cometido de forma inocente por Mouriño sobre el propio Guirassy, encargado de transformar la pena máxima para ampliar la brecha en el luminoso. En pleno desconcierto del equipo visitante, Gulácsi intervino en dos ocasiones providenciales ante el ataque local —incluido un mano a mano frente a Fabio Silva— para evitar una derrota mayor.

Ya en la prolongación, un gol en propia meta atribuido a Gulácsi recortó distancias (3-2) y devolvió la esperanza al cuadro de Íñigo Pérez. En la última acción del partido, el Villarreal rozó el empate definitivo con un remate de Renato Veiga dentro del área que fue rechazado por la zaga alemana antes de señalarse el final del choque.