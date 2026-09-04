Ester Muñoz y Borja Sémper reclaman transparencia sobre el hackeo de los teléfonos del Ejecutivo tras el giro en la política exterior y acusan al Gobierno de «mentir» en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta.

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Madrid — El Partido Popular ha vuelto a poner en el foco el caso Pegasus en plena convulsión política por la crisis de Ceuta. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha reclamado formalmente la desclasificación inmediata de los informes sobre el espionaje telefónico a miembros del Gobierno, al considerar que existe un vínculo directo entre el hackeo de los dispositivos del Ejecutivo y la postura de «sumisión» de Pedro Sánchez frente al Reino de Marruecos.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, han coincidido en señalar que la política exterior española sufrió un viraje radical desde que el Gobierno hizo público el ciberataque. Según el PP, «algo provocó ese cambio» en las relaciones bilaterales con Rabat.

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Explicaciones sobre el giro estratégico y el Sáhara

Los populares han criticado con dureza que las grandes decisiones diplomáticas de la legislatura —como el giro respecto al Sáhara Occidental en 2022— se adoptaran de manera unilateral sin pasar por el debate parlamentario en las Cortes Generales.

Falta de explicaciones: Para la dirección del PP, el Ejecutivo no ha aclarado de forma convincente los motivos de su acercamiento a Marruecos tras el episodio de ciberespionaje.

Para la dirección del PP, el Ejecutivo no ha aclarado de forma convincente los motivos de su acercamiento a Marruecos tras el episodio de ciberespionaje. Reproche diplomático: Muñoz cuestionó cómo es posible que el presidente haya sido «más cuidadoso en no ofender a Marruecos» que en defender la neutralidad de la política exterior o guardar el debido respeto a las instituciones del Estado.

Muñoz cuestionó cómo es posible que el presidente haya sido «más cuidadoso en no ofender a Marruecos» que en defender la neutralidad de la política exterior o guardar el debido respeto a las instituciones del Estado. Rechazo a teorías externas: El PP ha descartado hipótesis como la injerencia de terceros países sugerida por otras fuerzas parlamentarias, recordando que el cambio diplomático de 2022 se produjo bajo la administración estadounidense de Joe Biden.

El PP ha descartado hipótesis como la injerencia de terceros países sugerida por otras fuerzas parlamentarias, recordando que el cambio diplomático de 2022 se produjo bajo la administración estadounidense de Joe Biden. Compromiso de Feijóo: Borja Sémper vaticinó que «todo se va a terminar por saber» cuando se produzca un cambio de gobierno en España.

Duras críticas a la respuesta del Gobierno en la crisis de Ceuta

Paralelamente, la portavocía del PP ha arremetido contra la gestión realizada por la administración central en la ciudad autónoma de Ceuta, acusando al presidente del Gobierno de eludir responsabilidades ante lo que califican como la «mayor crisis de Estado».

Tema denunciado por el PP Postura de la formación Respuesta institucional Acusan al Gobierno de «atacar a la Policía Nacional y a la juez» tras destaparse los hechos. Actitud de Pedro Sánchez Critican la falta de atención del presidente durante el pico del conflicto en la frontera. Consecuencias políticas Advierten de que las repercusiones serán muy graves al existir descontento a ambos lados del espectro político.

Ester Muñoz concluyó advirtiendo de que la falta de previsión y el posterior choque con las instituciones judiciales y policiales dejan en evidencia la gestión del Ejecutivo central, exigiendo máxima transparencia tanto en los asuntos fronterizos como en los secretos de Estado vinculados a Pegasus.