La de Paracuellos rompe su silencio tras las declaraciones de la primogénita de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, defiende el anonimato de su primogénita y anima al clan Janeiro a contar públicamente su versión tras 27 años de controversia mediática.

Belén Esteban ha tomado la palabra para responder de manera tajante a la ofensiva mediática iniciada por Julia Janeiro y respaldada por Beatriz Trapote. Tras mantenerse alejada del foco durante unos días de descanso en Canarias junto a su esposo Miguel, la excolaboradora de televisión ha afrontado las acusaciones vertidas por la hija mayor de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, quien el pasado mes de mayo abandonó su anonimato con una portada en la revista «¡Hola!» manifestando su deseo de convertirse en una «superestrella» de las redes sociales a sus 23 años. La tensión entre ambas partes se desencadenó a mediados de julio a raíz de una publicación de la de Paracuellos en Instagram en la que afirmaba: «Mi niña, lo que más quiero en mi vida, tú no eres una nepo baby… otras sí».

La respuesta de Julia Janeiro no se hizo esperar, acusando a Belén Esteban de ser una «sombra» de su padre, calificándola de «meme televisivo» y afeándole que opinara sobre la hermana de su hija. A este posicionamiento se sumó posteriormente Beatriz Trapote, esposa de Víctor Janeiro, en el programa «¡De lunes a viernes!», donde tildó a la maquilladora como «la nueva reina del pueblo» y acusó a Esteban de haberla expulsado en su día de la televisión. Ante los micrófonos de Europa Press, la de San Blas ha rechazado haber ejercido poder alguno sobre las contrataciones en Mediaset para vetar a la periodista: «Creo que Beatriz Trapote empezó en la tele y ha vuelto a televisión porque es una gran periodista, ¿pero yo era Paolo Vasile o era directora de programas? No voy a entrar ahí».

Respecto al término que originó el enfrentamiento, Esteban ha argumentado que la expresión utilizada no constituye un descalificativo personal, al tiempo que reafirma la posición de su propia primogénita: «¿He dicho alguna mentira? Nepo baby son los hijos de unos padres que trabajan en la tele, no es ninguna falta de respeto ni insulto ni nada. Hasta Terelu es una nepo baby, aunque tiene una gran carrera profesional. Lo único que he dicho es que mi hija no es una nepo baby». Asimismo, ha desmentido los rumores sobre supuestas desavenencias económicas entre las hermanas o que el torero estuviera en su domicilio de Paracuellos del Jarama en el pasado: «Ella sí estuvo en mi casa, pero su padre no. No ha habido ningún conflicto económico, no inventes».

A pesar de calificar la actitud de Julia Janeiro como «súper graciosa» y asegurar que le parece «fenomenal» que intente desarrollar su carrera pública en los medios y plataformas digitales, la de Paracuellos ha rechazado mantener una conversación privada con ella al considerar que «no hay que forzar absolutamente nada». No obstante, ha lanzado un mensaje directo al entorno familiar de los Janeiro ante las continuas alusiones a episodios no revelados del pasado: «Llevamos 27 años con mi historia. Ellas están diciendo que hay otra historia. Contadla, porque sé por dónde van pero no tienen cojones a contarla. Si hay otra historia contadla. Yo lo único que quiero es que cuenten la historia».